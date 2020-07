Hospitales de la seguridad social invierten poco pese a la pandemia

El desborde de los hospitales de la seguridad social en Cochabamba puso en evidencia la poca inversión que realizan los administradores en infraestructura, equipamiento y bioseguridad para luchar contra la Covid-19, según asegurados y trabajadores.

Ayer, la representante de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud (Fesimras-CNS), Aurora Balderrama, advirtió que si hasta el viernes 17 de julio no se dota de material de protección a todo el personal de la institución, ingresarán en un paro.

La entidad cuenta con más 500 mil afiliados que aportan mensualmente el 10 por ciento de su salario por norma nacional a la CNS.

“Exigimos una reorganización optima y que nos doten de equipo de protección, estamos en estado de emergencia”, expresó.

El director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss), Luis Bazán, indicó que la mayoría de los seguros no presupuestaron fondos suficientes para encarar la lucha contra el coronavirus, por lo que realizan ajustes para ampliar las áreas para Covid-19 y concretar convenios con clínicas privadas.

De forma preliminar, se conoce que la CNS presupuestó 14 millones de bolivianos para adquirir insumos de bioseguridad y equipamiento para la emergencia sanitaria. En tanto, la Caja Petrolera de Salud invirtió 450 mil bolivianos en la reconversión de sus servicios para encarar la pandemia.

“La CNS logró habilitar a la fecha 191 camas de Covid-19; todas están ocupadas y siete unidades de terapia intermedia para pacientes críticos y tiene 24 personas en aislamiento en un hotel”, expresó.

Bazán afirmó que constantemente recomienda a las entidades invertir más en mejoras, pero que la falta de infraestructura propia dificulta los avances y acotó que otro aspecto que preocupa es la atención de otras dolencias.

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Vicente Córdoba, comentó que en reiteradas oportunidades solicitaron un informe sobre los gastos y acciones que se ejecutan para garantizar la atención a los afilados sin ninguna respuesta favorable.

“Tenemos entendido que ya están comprando servicios de clínicas privadas porque nuestro hospital está totalmente colapsado, ya no hay espacio. Nosotros hemos sugerido que el nuevo policlínico de Quillacollo sea un centro de aislamiento, no hacen caso. Hemos pedido que nos contacten con una comisión de La Paz para reunirnos, no han venido”, puntualizó. Se estima que la CNS tiene mil millones de bolivianos en todo el país para invertir.

Bajas

El 60 por ciento de los trajadores en salud de la Caja Nacional de Salud (CNS) solicitó baja médica por contagio de Covid-19 o por encontrarse en grupo de riesgo, según el secretario de la Asociación de Jubilados Rentistas Mineros, Paulino Soto.

Precisó que la información fue proporcionada por los administradores ante los constantes reclamos por falta de atención en los policonsultorios.

“Nuestros médicos están cayendo por falta de insumos. No entendemos qué está pasando, si nos dijeron que estaban comprando. Todo nuestro personal debería estar vestido como astronauta si tenemos recursos económicos”, dijo.

Soto afirmó que incluso recibió denuncias de que médicos y enfermeras que trabajan con contrato tienen que comprarse barbijos y trajes de bioseguridad con sus salarios, porque no se les está otorgando los implementos.

Por su parte el representante de la COD, Vicente Córdoba, mencionó que otro aspecto que le preocupa es el colapso de la morgue del Hospital Obrero Nº2.

“Nos informaron que han llegado incluso a acumular más de 20 cadáveres. Pedimos a los administradores que tomen con más seriedad la pandemia”, agregó.

Córdoba dijo que insistirán en programar un nuevo encuentro y adelantó que si el Gobierno nacional y la Gobernación a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes) no intervienen en la crisis serán responsables de los contagios y decesos.