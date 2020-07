Ronald Durán vence al coronavirus y se retira de La Pampa

“Los últimos 20 días han sido los peores de mi vida”, lamenta el que era hombre fuerte del mercado La Pampa, Ronald Durán.

El dirigente de los comerciantes cuenta que dio positivo a la Covid-19 y tuvo que internarse en un centro hospitalario porque estuvo al borde de la muerte. “Rezándole a Dios por mi vida pude sobrevivir”, dice a tiempo de contar que algunos de sus amigos incluso lo dieron por muerto

“Mis hijos consiguieron plasma hiperinmune y este episodio en mi vida me ha hecho reflexionar y he decido dejar la dirigencia del mercado”, confiesa.

Durán, un paceño de ñeque, fue el líder de los comerciantes durante 25 años, desde sus cuarenta. Se casó y enviudó dos veces. En sus dos matrimonios tuvo ocho hijos. Su última esposa, Martha Rueda, falleció hace 20 años y fue quien lo motivó a quedarse en Cochabamba.

Recuerda que cuando la conoció decidió venirse a Cochabamba, donde se casó y echó raíces, convirtiéndose en un comerciante más del sector de ferreteros de La Pampa. “Venía desde La Paz a Cochabamba con mercadería de ferretería para su distribución en el mercado La Pampa”, dice.

Viendo que había muchas necesidades y los comerciantes eran “abusados” por las autoridades de turno, se convirtió en dirigente de la entonces Asociación de Comerciantes de Artículos de Ferretería de La Pampa y luego fue el máximo ejecutivo de la Asociación General de Comerciantes Minoristas, Artesanos y Vivanderos, hoy Acomepa.

Su lucha

Durán recuerda que La Pampa era un centro de abasto marginal del que ninguna autoridad municipal se ocupaba. Entonces, motivó a los comerciantes a mejorar sus condiciones de trabajo y “con dinero de su propio bolsillo” se hicieron mejoras en la infraestructura; construyeron baños, instalaron agua potable, mejoraron el techo de las casetas, los desagües pluviales y la iluminación.

En la época del alcalde Manfred Reyes Villa, “el Bombón”, les ofrecieron venderles el espacio que ocupan, pero sin título propietario. “Era un engaño, querían vendernos el aire”, protesta.

Cuando Gonzalo Terceros asumió como alcalde quiso privatizar los mercados, entre ellos La Pampa, pero no se concretó. Con el actual alcalde, José María Leyes, se avanzó y se tenía un proyecto listo para ser aprobado en el que se reconocería la propiedad de los puestos de venta de cada comerciante, pero no se concretó.

Para Durán, tener el derecho propietario de las casetas es lo justo porque son 50 años que los vendedores los usan. “Nosotros mejoramos el mercado con nuestro dinero, las autoridades nunca han puesto un centavo para modernizarlos”, fustiga.

“Los comerciantes siempre han sido protagonistas de su propio destino, defendieron los intereses del comerciantado, defendieron los mercados populares de abasto y de las clases empobrecidas”, enfatiza.

Añade que el comercio es un sector que ha generado empleo y ha dado cabida a migrantes campesinos que se venían a las ciudades a vivir.

Comerciante

Para Durán, ser comerciante es un oficio duro y triste a la vez, porque se debe trabajar cada día desde las 4:00 hasta las 20:00 o 21:00 horas para sostener a la familia. “El trabajo no tiene tregua es de lunes a lunes los 365 días de año”, indica.

“Si el comerciante no trabaja no gana, vive del día, no tiene sueldo seguro, no tiene seguro de salud o de vida, no cuenta con beneficios sociales y toda la vida vive endeudado porque debe sacar créditos bancarios para hacer un capital y poder realizar su negocio”, explica.

Además, deben luchar contra el comercio informal, los ambulantes y el contrabando que ejerce una competencia desleal para quienes tienen un puesto de venta dentro los mercados y deben pagar impuestos y patentes.

Dice que en esta época de la pandemia por el coronavirus y debido a las cuarentenas, la situación de los comerciantes es” calamitosa” porque todos han gastado sus ahorros y hasta su capital. “Una vez que pase la crisis sanitaria deberán endeudarse nuevamente para volver a comenzar de cero en su actividad comercial”, lamenta.