Denuncian a tres policías por atentado contra cabecilla de la Resistencia

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el atentado contra uno de los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Ayer por la tarde, tres personas a bordo de un vehículo (trufi) interceptaron a la víctima amenazándola con armas de fuego.

Según el reporte, los agresores hicieron uso de sus armas de fuego y dispararon en vía pública, pero uno de los testigos los identificó como funcionarios policiales de la unidad de Inteligencia de Cochabamba: dos tenientes y un capitán.

“Sé que ese capitán está a cargo del grupo de Inteligencia de la Policía. Era uno de los hombres de confianza del excomandante (Raúl) Grandy”, dijo uno de los testigos, que por seguridad pidió no ser identificado.

Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Javier Mendoza, informó que, al existir una denuncia penal contra estos policías, de manera inmediata se tomaron acciones internas a cargo de la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi).

“Se está haciendo el seguimiento correspondiente para establecer la identificación y la responsabilidad de acuerdo a su participación”, dijo Mendoza.

El reporte policial refiere que investigadores de la Felcc realizaron el registro del lugar del hecho y hicieron la entrevista a testigos, entre otros actuados policiales, para poder identificar a los responsables y determinar la participación de cada uno de los involucrados.

Atentado

Ayer cerca de las 16:30, por inmediaciones de la calle Tarija, un vehículo interceptó a uno de los integrantes de la RJC.

“Vi que un vehículo me seguía. Trataron de cerrar la calle con su auto. Seguí manejando intentando esquivarlos, pero lograron interceptarme. Bajaron del auto, estaban armados, me apuntaron y pidieron que baje. No quise bajar y dispararon dos veces”, refirió la víctima del atentado.

Sus compañeros, tras escuchar los disparos se dirigieron al lugar, donde interceptaron a las personas que, según la denuncia, intentaron matar a uno de sus miembros.

“Estamos pidiendo todos los requerimientos, grabaciones de cámaras de seguridad. Estamos iniciando una denuncia penal”, dijo uno de los representantes de la RJC.