Grupo de comerciantes protesta por noticia de ambulante fallecido y hostiga a Los Tiempos

Un grupo de comerciantes que se identificó como representante de la Asociación de Comerciantes de La Pampa (Acomepa) protestó este martes para rechazar la publicación de Los Tiempos titulada: “Otro gremial muere por posible Covid-19 y aún no hay un plan de mercados", del pasado 26 de julio, porque la consideran una “afirmación temeraria”.

Ante la publicación que cuenta la muerte de un vendedor ambulante, Mario N., cuyos restos fueron arrojados a la calle en el cerro San Miguel, porque presuntamente murió por Covid-19, este grupo de comerciantes dijo que la víctima no estaba afiliada a ninguna de sus asociaciones.

Los Tiempos informó el 26 de julio lo siguiente: " Mario N. vendía de forma ambulante barbijos, máscaras faciales y alcohol en gel. Falleció en la madrugada y los dueños de la casa en la que vivía sacaron el cuerpo a la calle, porque la víctima habría presentado fuertes síntomas de Covid-19, denunciaron los vecinos de la zona alarmados porque en el Cerro San Miguel ya son más de 20 los decesos por la enfermedad".

El vicepresidente del mercado La Pampa, Jhonny García, señaló que los comerciantes están tomando todas las medidas de bioseguridad dentro de los mercados y que cada asociación se compró termómetros para tomar la temperatura. Además, que paulatinamente hace el fumigado de sus puestos para prevenir el coronavirus.

“Hay comerciantes que no se han contagiado dentro del mercado, sino; más al contrario, han traído de sus casas por no cumplir (con las medidas de bioseguridad). Hay que ser bien claros: la población en general sigue haciendo fiestas en sus casas, sigue haciendo parrilladitas, sigue haciendo farras. A mí no me parece bien que satanicen al comerciantado”, declaró García.

El grupo además considera difamatorio que se haya informado que en tres meses de pandemia se hayan registrado alrededor de 330 contagios, porque “no existe ningún respaldo estadístico ni científico”.

Al respecto, Los Tiempos sólo difundió las declaraciones del secretario de Relaciones de la Asociación de Acomepa, Edwin Romero, quien el pasado 7 de julio señaló que en tres meses de la pandemia unos 330 comerciantes se contagiaron de Covid-19, de ellos alrededor de 300 eran comerciantes ambulantes y 30 con puestos.

La anterior semana el que fuera dirigente por 25 años de La Pampa, Ronald Durán, informó que venció al coronavirus y que se retiraba de la dirigencia luego de haber pasado los “20 peores días de su vida” a causa de la enfermedad.

El sector dijo que se declaró en estado de emergencia y amenazó con retornar el jueves para tomar el periódico junto a más comerciantes.

Los Tiempos a través de sus representantes les reiteró a los gremi la buena voluntad de escuchar sus demandas y de seguir contribuyendo a que este sector como todos los demás cuenten con las medidas de protección necesarias para enfrentar la lucha contra el coronavirus.