Piden restituir a gerente de EMSA; 3 mil Tn de basura se pudren en vías

Más de 600 trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) se declararon en estado de emergencia y vigilia permanente para exigir al alcalde José María Leyes que restituya como gerente a Cristian Cuéllar.

“Es una decisión de las bases por los abusos que está cometiendo el Alcalde porque no nos toma en cuenta. Parece que quiere privatizar EMSA, no vamos a permitir eso. Si se le levantan los bloqueos no saldremos a trabajar hasta que atienda nuestra petición”, indicó ayer el secretario general del sindicato de trabajadores, Gonzalo Aramayo.

El conflicto interno se suma a la crisis que soporta la empresa por el bloqueo en el botadero de K’ara K’ara, que ocasiona la acumulación de más de 3 mil toneladas de desechos en vías de la ciudad de Cochabamba.

La medida de presión mantiene suspendido el servicio de recojo de basura por séptimo día.

En un recorrido por diferentes espacios públicos se verificó que los desechos ya comienzan a desprender lixiviados y generan malos olores.

El representante mencionó que todas las volquetas y carros basureros de EMSA están repletos de residuos sólidos y aseveró que el personal no puede desarrollar sus funciones en esas condiciones, porque estas deficiencias no desaparecen sólo con la desinfección de los ambientes.

Cuéllar fue alejado del cargo el pasado viernes tras revelar que se negó a negociar la fumigación de la ciudad para presuntamente beneficiar a allegados de las autoridades municipales.

En reemplazo del exfuncionario, Leyes nombró a Elvis Gutiérrez. Sin embargo, la designación fue rechazada por los trabajadores debido a que temen que con este cambio se modifique el Plan Operativo Anual (POA) de la entidad municipal con ajustes presupuestarios que frenen la contratación de recursos humanos y maquinaria, acotó Aramayo.

ALCALDÍA SE QUEDA SIN PLAN B

La Alcaldía de Cochabamba se quedó sin la posibilidad de implementar un plan B para la disposición de basura tras la retención de volquetas que llevaron desechos a Cotapachi en Quillacollo.

El dirigente de la zona, Bernardo Almaraz, señaló ayer que no se permitirá el ingreso de residuos de otro municipio, pese a los bloqueos y a las crisis sanitaria de la Covid-19.

El secretario de Gobernabilidad, Edwin Paredes, dijo que no recibió ninguna nota formal de las demandas de los trabajadores de EMSA.