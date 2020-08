Alcaldesa de Vinto denuncia a la asambleísta Beramendi por calumnias sobre oxígeno

La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce (MAS), denunció este lunes a la asambleísta departamental Lizetth Beramendi y el concejal Noé Arias en el Ministerio de Público por calumnias y otros delitos por haber afirmado que la autoridad utilizó maquinaria del municipio para bloquear e impedir el traslado de oxígeno medicinal.

El asesor externo del municipio, Boris Salazar, manifestó que la denuncia se hizo porque Arias y Beramendi “de manera inescrupulosa han atribuido delitos a la alcaldesa que jamás han ocurrido como el haber impedido el paso de oxígeno de la empresa (Nitrox), este hecho se ha desnaturalizado y no existe evidencia”.

El hecho surgió la pasada semana cuando la asambleísta difundió a través de su red social que la alcaldesa de Vinto instruyó que las volquetas del municipio bloqueen el acceso a una fábrica de Vinto, ubicada en la zona de Anocaraire, que abastece a varios hospitales.

Tras este hecho el Gobierno anunció el inicio de acciones contra la alcaldesa Arce por atentado contra la salud pública. La autoridad ha negado esta acusación y la empresa de oxígeno también dio su versión desvirtuando un bloqueo a sus instalaciones.

“Lamentablemente este hecho se ha utilizado para iniciar un proceso contra la alcaldesa supuestamente porque se está atentando contra la salud pública, aspecto que no es evidente”, dijo el abogado al dejar la denuncia en la Fiscalía de Vinto.

La alcaldesa de Vinto dijo que “se siente nuevamente acosada y perseguida por estas personas que constantemente están haciendo acusaciones infundadas con el ánimo de dañar el funcionamiento del municipio”

“No hemos hecho nada malo más bien hemos mejorado la vía para que el oxígeno puede salir y se han hecho contacto para que la fábrica pueda abastecer al Sedes y hospitales de policías y militares”, explicó.

Luego, mencionó que la denuncia está siendo utilizada por algunos sectores como la llamada Resistencia.

“Me siento muy apenada por todo lo que está pasando y también porque estoy siendo víctima nuevamente de estas acusaciones por parte de la Resistencia, no conforme con todo lo que ha hecho nuevamente saca que estoy propiciando todos bloqueos y eso es completamente falso. Lo digo categóricamente: No he participado y no voy a participar porque no comparto con eso”, declaró.

En noviembre pasado, Arce fue retenida, humillada y vejada presuntamente por miembros de la Resistencia durante el conflicto poselectoral que culminó con la renuncia de Evo Morales. El caso está en investigación y no aún no se han establecido responsabilidades.