Avicultores en emergencia por los bloqueos, al día mueren hasta el 30 % de sus aves por falta de alimento

Esta mañana la plaza principal tuvo una alfombra de pollo muertos, esto como protesta del sector avicultor del departamento que se declaró en emergencia por los bloqueos y movilizaciones.

Un miembro de la directiva del sector de avicultura del departamento, Ariel Álvarez, informó hoy que los avicultores se declararon en emergencia por los bloqueos debido a que no llegan alimentos para sus aves lo que provoca que mueran hasta el 30 por ciento del total.

“Estamos perjudicados con la intransitabilidad que hay en las carreteras. En resultado es que nuestras aves están muriendo en granja, no tenemos qué dar de comer a nuestras aves, no tenemos como llegar a nuestras granjas, no nos llega la materia prima que el 90 por ciento llega desde Santa Cruz. Al tener las vías cerradas no tenemos como llegar con maíz, soya e insumos esenciales para la crianza de las aves”, expresó Álvarez en contacto con los tiempos.

Además, aseguró que no pueden llevar el producto a otros departamentos y que sus mataderos se encuentran bloqueados. Denunció también agresiones a quienes intentaban pasar para alimentar a sus aves.

“El porcentaje diario (de muerte) es de 10 y 20 porciento, en algunas granjas están muriendo hasta el 30 por ciento al día. En tres a cuatro días van a morir el 100 por ciento”, expresó Álvarez que también indicó que por el hambre los pollos empiezan a comerse entre ellos.

Aseguró que si los conflictos siguen en 40 día puede haber escases de pollos ya que tampoco pueden adquirir pollos bebés para repoblar sus granjas.

“No vamos a tener pollo ni comida de aquí a 30 40 días porque no se están repoblando las granjas con nuevos pollitos bebés”, indicó.

Pidió a las autoridades lograr por lo menos un cuarto intermedio para que el alimento pase y puedan sacar sus pollos para llevar a otros departamentos.