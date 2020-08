En Cochabamba, 212 policías luchan contra la Covid-19 y ya hay 15 fallecidos

El último reporte publicado por el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba muestra que 212 policías de diferentes rangos y unidades luchan para vencer a la Covid-19. Existen 405 bajo sospecha, 94 lograron recuperarse y 15 perdieron la vida.

La carencia de insumos de bioseguridad en las diferentes unidades continúa latente. Según los relatos de varios funcionarios policiales, durante este tiempo, a algunas unidades sólo les llegó un barbijo.

“Llegan donaciones, pero no es para todo el personal. A nosotros nos dieron uno de esos N95. Después, se olvidaron”, refirió un policía.

Otros oficiales deben hacer largas colas para recibir atención médica en la Caja Nacional de Salud (CNS) y en la clínica policial que se encuentra en la plazuela Sucre.

“Sólo me dieron vitaminas. Tengo todos los síntomas: diarrea, vómitos, temperatura. Perdí el sentido del gusto y olfato. Todo el día hice fila y sólo me dieron vitaminas porque dice que no hay otros medicamentos”, contó otro oficial.

El pasado 5 de mayo, el comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, señaló que se invertirían más de 7 millones de bolivianos en la compra de trajes de bioseguridad para todos los policías del país, además de 210 mil unidades de barbijos cubreboca triple capa (con duración de siete días), 100 mil pares guantes de látex, 30 mil unidades de máscaras protectoras, 100 mil unidades de alcohol desinfectante al 70 por ciento y cámaras de desinfección. Sin embargo, a dos meses del compromiso, los elementos comprometidos por el Comando General aún no llegaron a manos de los policías de base.

“Estamos como al principio, cuidándonos como podamos. Los jefes salen a los medios a decir que nos dan todo para trabajar, pero es mentira”, dijo un funcionario.

Al respecto, la representante de la Asociación de Esposas de Sargentos, Suboficiales, Clases y Policías de Cochabamba (Anesclapol), Elía Cárdenas, informó que gracias a diferentes gestiones realizadas en el departamento, se logró conseguir la atención de los funcionarios policiales en la CNS y la clínica policial, en días específicos y por unidades.

“Si un policía necesita internación y no hay espacio en la Caja, inmediatamente es trasladado a otro hospital. En ese aspecto estamos mejorando la atención de nuestros policías”, dijo.

El delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, en dos ocasiones, solicitó al Comando Departamental activar el seguro individual para la atención pronta y efectiva de los policías. La representante de la Ansclapol aseguró que este seguro ya fue activado.

“Hay deficiencia de medicamentos, eso no se puede negar, pero ha mejorado la atención médica y eso hemos podido verificar. Otra debilidad está en las pruebas para la Covid-19, existe retardación, los resultados no llegan rápido”, refirió.

Cárdenas señaló que, en Cochabamba, los funcionarios policiales recibieron lentes, barbijos y alcohol líquido y en gel, y que se tiene prevista la entrega de los trajes de bioseguridad para dentro de un mes y medio.

La representante de la Anesclapol aseguró que el “retraso” en la entrega se debe a la gran cantidad de trajes que deben ser confeccionados y a los conflictos sociales que atraviesa el país.

HOMICIDIOS, AÚN SIN EQUIPOS SUFICIENTES

Turnos de 24 horas, 25 a 35 verificaciones por día, la carencia de insumos de bioseguridad y la falta de compromiso por parte de las autoridades municipales y departamentales son la verdadera realidad que día tras día debe afrontar el personal de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba.

Según la guía de procedimientos para el manejo y disposición de cadáveres de casos de Covid-19, en el marco del Reglamento de Cadáveres, Autopsias, Necropsias Traslados y Otros, aprobado por DS 18886 de 15 de marzo de 1982, son las Alcaldías y Gobernaciones las responsables de dotar el material requerido por esta división.