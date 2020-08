Hay más de 80 camas disponibles para Covid-19

El sistema público de salud cuenta con más de 80 camas disponibles para atender a pacientes con coronavirus, según el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani.



“Las camas vacías en hospitales es uno de los mejores indicadores, al igual que la reducción de la mortalidad, de que se está conteniendo la pandemia. Antes, por día reportábamos hasta 80 fallecidos; ahora estamos en menos de 10”, sostuvo.



Mamani dijo que ya no existen personas esperando en el ingreso de los hospitales centinela que se desocupen camas de internación como sucedió entre la segunda semana de junio y julio, pero pidió no confiarse porque persiste el riesgo de un rebrote si no se cumplen los protocolos de bioseguridad.



Aseveró que la mayoría de los espacios disponibles están en los hospitales del Sur y Norte de Cercado. Otra infraestructura que camas libres es el Solomon Klein.



Sin embargo, pese a que en los últimos días los registros de casos positivos de Covid-19 bajaron, las unidades de terapia intensiva (UTI) siguen saturadas, de acuerdo al Sedes.



Sobre este tema, el director del Hospital del Sur, Alfredo Mendoza, mencionó que sólo 46 de las 80 camas que habilitaron para pacientes infectados están ocupadas.



“Estamos atendiendo a pacientes gineco-obstétricas, estamos haciendo cesáreas a madres que dan positivo en las pruebas, continuamos atendiendo referencias, pero creo que la habilitación de centros de aislamiento en los municipios influye para que recibamos menos enfermos con sintomatología moderada”, afirmó.