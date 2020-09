Covid-19 está contenida, pero hay que proteger a grupos vulnerables

Cochabamba logró contener la enfermedad, pero persiste el riesgo de un rebrote tras la flexibilización de la cuarentena, advirtió ayer el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani.

“Son diversos factores que han contribuido a la contención, entre ellos, están los rastrillajes casa por casa, el rastrillaje digital a través de la plataforma Salud Cochabamba, la dotación de medicamentos a nivel ambulatorio, también la socialización a nivel de lo que son los protocolos de diagnóstico y tratamiento que se han hecho para que las personas comiencen a utilizar medicación de primera línea”, indicó.

Mamani precisó que una muestra de los avances que se implementaron en los últimos meses es que Cochabamba cuenta con siete laboratorios de PCR y habilitó otros 160 para procesar pruebas.

Sin embargo, médicos y expertos coinciden en que para evitar un rebrote por la ampliación de horarios las autoridades y la población deben continuar promoviendo acciones para proteger a grupos vulnerables: adultos mayores y niños.

El epidemiólogo Ricardo Céspedes remarcó que la reducción de notificaciones no implica que la pandemia llegó a su fin, por lo que recomendó a las personas que retornan a trabajar utilizar barbijos, acatar el distanciamiento social, lavarse las manos constantemente y evitar aglomeraciones.

“Es indispensable que los niño si no es necesario no salgan, al igual, que las personas mayores de 60 años. El virus no se fue, el que haya más campo en los hospitales no significa que esto terminó”, señaló.

Céspedes mencionó que pese a los esfuerzos los hospitales aún no están en condiciones de aguantar un ascenso brusco de contagios, porque si se logra conseguir respiradores para pacientes críticos todavía no hay suficientes especialistas para atención de terapia ni se cuenta con todos los medicamentos que se requieren.

Por su parte, el representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, Yuri Lazarte, dijo que la vigilancia comunitaria en la fase de posconfinamiento debe reforzarse con rastrillajes y medidas que permitan continuar fortaleciendo el sistema de salud público.