Rosío, “el ángel” que salvó a cientos de canes en 15 años

“Su amor es incondicional y gracias a ella muchos han podido encontrar hogar”, es así como Noemí Kohler, voluntaria del Centro de Adopciones San Martín de Porres, describe a Rosío Sossa, quien desde hace 15 años dedica su vida a salvar canes en situación de calle y abandono.

Rosío contó que antes de fundar el centro había “robado” 25 canes que iban a ser sacrificados. Doce no lograron ser adoptados, pero fueron el motivo para continuar y salvar hasta hoy cientos de vidas brindándoles una segunda oportunidad. “Así empecé el refugio el 14 de septiembre de 2005”, recordó.

Reconoció que al principio fue complicado, pero con el paso de los años se volvió parte de su rutina. Despertar, saludar a sus pequeños, limpiar, alimentarlos y brindarles amor es su día a día. “Me dedico las 24 horas casi a ellos”, expresó.

Durante estos 15 años, Rosío luchó por encontrar un espacio donde vivir. El rechazo de los vecinos a la tenencia de los animales es el común denominador en diferentes sectores de los que fue echada.

Pese a ello, no abandonó a su “hijitos”, como los llama.“Amo ayudarles, sus caritas cuando cambian su vida, entran de miedo, agresivos, pero me encanta el cambio que logro en ellos. Ellos no saben otra cosa que amar, estar ahí para uno, el humano los cambia”, reflexionó.

Actualmente, Rosío tiene 180 canes, la mayoría listos para formar parte de una familia y vive junto a ellos en un lote en Sacaba. Este 14 de septiembre el centro cumplió 15 años e invita a la población a festejar participando en las actividades. También pueden apoyar con alimentos, padrinazgo o dinero.





Gran rifa solidaria

El centro preparó una gran rifa con el apoyo de más de 80 empresas de productos y servicios para celebrar sus 15 años. Lo recaudado irá en beneficio de los canes del centro.

Cada rifa tiene un costo de Bs 15. El sorteo es este sábado 19 de septiembre y será transmitido en la página de Facebook del Centro de Adopciones San Martín de Porres. Ref. 65744521.