Alcaldía dice que hay Bs 44 millones de fondos del desayuno; padres piden pago en efectivo

Tras tres días de protesta de padres de familia de Cercado por el uso de recursos económicos del desayuno escolar, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Juan Carlos Ayaviri, informó ayer que el Ejecutivo municipal dispone de 44,5 millones de bolivianos para invertir en la adquisición de canastas escolar para más de 172 mil alumnos.

“Los recursos del desayuno escolar han sido utilizados en parte esta gestión porque en febrero y marzo los estudiantes han pasado clases. Algunos concejales no toman en cuenta eso y lanzan cifras alegremente confundiendo a la población y desinformando. He escuchado que tenemos 63 millones o 51 millones, eso no es cierto”, dijo.

Ayaviri precisó que el monto proviene de fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y mencionó que el dinero para entregar la alimentación complementaria a los escolares en un 90 por ciento es transferido por el Gobierno nacional, mientras que el resto de los fondos se captan del pago de impuestos a la Alcaldía.

Aseveró que envió un informe detallado de los fondos al Concejo en respuesta a una petición que hizo el concejal Edwin Jiménez.

Por su parte, uno de los representantes de los padres de familia, José Higuera, señaló que el sector movilizado exige que los recursos se paguen en efectivo.

“Por estudiante estamos pidiendo 350 bolivianos y que a eso se añada 50 bolivianos de lo que no se está gastando en mantenimiento de infraestructura”, acotó.

Higuera llegó junto a más de un centenar de padres a puertas del Concejo para protestar y solicitar que su demanda sea atendida también por el Concejo.

Luego de recibir las notas de los reclamos, la concejala Rocío Molina dijo que en el Sistema de Contrataciones verificó que la Alcaldía dispone de 60 millones para la distribución del desayuno escolar.

“Escucharemos la demanda de que estos recursos sean entregado en efectivo para evitar sospechas de que pueda existir irregularidades o corrupción porque cada padre de familia sabe priorizar las necesidades que tiene”, acotó.