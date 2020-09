Dos municipios aún no registran ningún caso de Covid-19

A siete meses de la llegada de la pandemia de la Covid-19 al departamento, dos municipios no registran casos de coronavirus.

Alalay y Villa Gualberto Villarroel o Cuchumuela no reportan indicios de contagios, señaló ayer el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo.

“Quizá no hubo circulación del virus y como tiene poca población en parte demográfica, eso podría justificar que no hay trasmisión. Además, la gente del área rural no es asidua a la atención médica, muchas veces prefieren automedicarse o curarse en casa con medicina natural”, agregó.

Cochabamba cuenta con 48 entidades territoriales autónomas, de las que 46 ya tienen notificación de casos positivos.

Castillo exhortó a la población a no bajar la guardia y puntualizó que las campañas políticas podrían aumentar el riesgo de contagiarse de Covid-19.

Instó a la población a no descuidar las medidas de protección y ratificó que pese al descenso de casos se prevé un rebrote a fin de año.

Cochabamba registra 13 mil casos, supera el millar de fallecidos y tiene un tasa de recuperados del 70 por ciento.

De acuerdo al último reporte del Sedes se sumaron 14 nuevos casos y cinco fallecidos, por lo que la tasa de letalidad continúa en un 7 por ciento, una de las más altas del país e incluso de Latinoamérica.