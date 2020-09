Diputados arman comisión para que nueva terminal en Cochabamba no sea privada

Legisladores de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba determinaron conformar una comisión especial para hacer seguimiento al proyecto de la construcción de una nueva terminal de buses para el departamento.



La premisa de la comisión será que la terminal beneficie, a mediano, corto o largo plazo, al departamento y no así solo a los empresarios privados.



“Acaba de conformarse una comisión con siete diputados para hacer seguimiento y así poder aconsejar a las autoridades departamentales y nacionales que se haga una terminal que represente una ganancia social para los cochabambinos”, dijo el diputado Álvaro Bustamante.



Esta comisión organizará inspecciones a los terrenos donde se pretende construir la terminal, además, verificará las cuatro propuestas que hay y que toda la documentación de los proponentes esté en orden para su emplazamiento.



La diputada Norma Piérola, también miembro de la comisión, señaló que se insistirá en que la construcción sea con inversión pública y, en caso de que no haya recursos en la Gobernación o Alcaldía, pedirán que se vea la posibilidad de que la obra avance en comodato para que más adelante pase a administración estatal.



“(La terminal) no puede ser privada, puede ser en comodato para que más adelante sea administrada por el gobierno municipal”, dijo Piérola.



Esta comisión se armó después de que uno de los proponentes, Carlos Olmedo, presentó su proyecto para construir la nueva terminal en Albarrancho (ex Zofraco). Además, manifestó su intención de ceder terrenos a favor del municipio para que la estación terrestre sea pública.