Vecinos piden reactivar trabajos del tren metropolitano y diputada denuncia abandono de proyecto

Vecinos que viven a escasos metros de la línea verde del tren metropolitano solicitaron hoy la reactivación de todos los frentes de trabajo para concluir el proyecto porque temen que la obra inclusa genere inundaciones en época de lluvias.

"Se ha dejado a medias el trabajo, estamos entrando a la época de lluvias y lo que va pasar es que se van a inundar varios lugares porque se han cercenado las cámaras de las alcantarillas. Si esta semana no responden a nuestra petición vamos a movilizarnos desde el lunes", indicó un representante de los vecinos, Walter Flores.

#LTahora













Mencionó que se enviará notas a los ministros de Economía, Obras Públicas y la Asociación Accidental Tunari para que pedir que se reactive la obra.

Por su parte, la diputada Claudia Mallón, informó que el proyecto se encuentran abandonado, luego de constatar en una inspección que en varios sectores hay acumulación de basura y las comerciantes instalaron sus puestos de venta en las vías del tranvía.

"Hemos visto a unos cuántos obreros haciendo algunos trabajos, lamentamos que no se reactive al 100 por ciento por falta de pagos a las empresas porque no se pagó aún la planilla 26. La rieles no son mercados y nos tienen que explicar dónde están los fondos que se presupuesto para esta obra", remarcó.