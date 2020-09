Ducto para llevar agua al sur está en riesgo por deuda de Bs 20 millones

El ducto para llevar el agua de Misicuni a la zona sur corre el riesgo de paralizarse debido a una deuda de 20 millones de bolivianos con cuatro empresas, porque la Gobernación no habría enviado a tiempo las planillas al Gobierno, informó ayer el presidente del Comité Cívico, Marcelo Piérola.

Las empresas reclaman el pago desde enero de 2020 y advierten con paralizar su trabajo desde la siguiente semana por falta de liquidez.

El secretario de Obras de la Gobernación, René Ayala, rechazó que haya un retraso en las planillas y afirmó que se gestiona la cancelación de 18 millones de bolivianos ante el Ministerio de Economía. Además, se pidió dar prioridad a este tema y se reunirán con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

A la empresa Eccsa se le deben 14 millones por la construcción del ducto de 10 kilómetros desde la planta de tratamiento de Misicuni en Jove Rancho, en El Paso, hasta Sivingani, en el sur de Cercado. Sus contratos son de 45 millones cada uno, según el cívico.

A la constructora Premezcla se le adeudan cerca de 4 millones por los tanques, y a la supervisora AA, unos 2 millones. También se le debe a la empresa Indesa, que tiene un contrato por 6 millones de bolivianos.

El ducto de Misicuni a la zona sur es financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Gobernación. Demanda una inversión de 146 millones, el 70 por ciento proviene del Gobierno.

“Según las empresas que tienen este problema, la Gobernación no ha hecho su solicitud de pago, lo ha hecho demasiado tarde y el Ministerio no ha desembolsado; por consiguiente, no les han desembolsado sus planillas desde enero ni para pagar sueldos ni para recoger sus cosas de Chile y Brasil”, dijo el cívico.

Gobernación niega retraso de planillas

El secretario de Obras y Servicios de la Gobernación, René Ayala, informó que el proyecto Aducciones 2 se ejecuta con el convenio No. 32 con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Ayala aseveró que se procesaron las planillas de pago presentadas por las empresas. Dijo que la “Gobernación está impedida de hacer los pagos porque los recursos provienen del TGN y se los gestiona mediante el Ministerio de Medio Ambiente”.

Según la nota No. 998/2020, el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, del 24 de septiembre, “se están realizando las reuniones de coordinación para evaluar conjuntamente el estado de los pagos”.