Alcalde promulga ley para otorgar 60 mil canastas familiares y fertilizantes

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, promulgó este viernes la ley para la otorgación de las canastas familiares y la reactivación productiva con un presupuesto de más de Bs 26 millones del IDH, 13 para cada sector, con el fin de aliviar la crisis económica causada por la pandemia Covid-19.

La ley para distribuir la canasta familiar sea hará efectiva después de nueve días de conflicto, que incluyeron un piquete de huelga de hambre de dirigentes del Control Social, la Fejuve y la Asociación de Trabajadores Campesinos Agrarios para que el Concejo y el Ejecutivo municipal aceleren la aprobación de este beneficio.

La promulgación de la ley estuvo marcada por críticas del Alcalde hacia los concejales y de elogios para los dirigentes que llevaron adelante la huelga de hambre.

Leyes dijo que sigue “sin entender el por qué algunos concejales se opusieron a que el pueblo cochabambino reciba este beneficio”. Siguió: “Fue la dirigencia vecinal y agraria la que tuvo que hacer una huelga para aprobar esta ley. Pido disculpas por los nueve días de huelga. Aquí en la Alcaldía no vamos a demorar meses, hoy llegó la ley a las 10:00 y ya la estamos promulgando”.

De acuerdo con Leyes: “Hay algunos concejales que no conocen las necesidades, claro, ellos están disfrutando de su riqueza y no conocen que hay personas que no tienen qué comer, sólo por intereses político personales”.

El concejal Joel Flores expresó su desconcierto por la huelga de los dirigentes que, incluso ayer podían haber levantado la extrema medida, porque la ley ya fue aprobada. Sostuvo: "el Concejo Municipal ha concluido su trabajo completamente con el tratamiento de esta ley y el día de ayer ya podían haber levantado su medida drástica, ya era innecesario que hoy estén nuevamente exponiendo su vida" y añadió: "Creo que les gusta estar movilizados".

El munícipe dijo que se destinarán más de 26 millones de bolivianos para unas 60 mil canastas familiares para hogares vulnerables. También para dotar urea y semillas a los productores agrarios del municipio.

La ley de la canasta

Los concejales aprobaron ayer jueves la Ley No. 1307 de "Transferencia Público-Privada para la Provisión de Alimentos a la Población Vulnerable y el Fortalecimiento de la Producción Local afectada por la cuarentena".

La ley municipal tiene por objeto destinar Bs 13 millones a la provisión de alimentos y Bs 13 millones para el fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y por la paralización de actividades para disminuir la expansión de la pandemia. Los recursos provienen de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en el marco del Decreto Supremo No. 4126.

Son dos las canastas con productos que entregará el municipio: una con recursos del desayuno escolar y otra con el IDH. La primera será por un valor de 209 bolivianos. La dirigencia vecinal dijo que fiscalizará la entrega de cada canasta, pero reconocieron que no se podrá llegar a todas las familias afectadas por la pandemia.