Grover León: “El Coronavirus está con nosotros, no hay que bajar la guardia”

Tras la llegada de la pandemia, Cochabamba seleccionó tres hospitales de segundo nivel como centinelas para la atención de pacientes con Covid-19, uno de ellos es el Solomon Klein en el municipio de Sacaba.



Atendió a más de 900 pacientes entre internaciones y tratamientos ambulatorios, un 16 por ciento falleció, pero la batalla en estos meses dejó desafíos que se deben considerar en caso de un rebrote. Los Tiempos conversó con Grover León, director de este hospital, que en sus dos años de vida institucional como segundo nivel y 29 como primer nivel actuó “en primera línea” frente a la pandemia.

- ¿Cuándo registraron su primer paciente con Covid-19?

- Hemos afrontado el proceso de la pandemia en el mes de marzo con nuestro primer paciente, el tercer paciente de Cochabamba.

En abril hemos sido designados como hospital centinela de Covid-19. Cuando apareció el tema del coronavirus el 2019 empezamos a hacer nuestros planes de contingencia y creo que ese plan ha sido el puntal para que nosotros podamos ser también un hospital centinela.

- ¿Cuántos pacientes atendieron en estos cinco meses de emergencia sanitaria?

- Hasta la semana anterior registramos 992 pacientes , entre enfermos que han estado internados y que han venido y han sido ambulatorios por las condiciones que tenían ellos de aislamiento.

De ese 100 por ciento, nosotros tenemos de un 15 a 16 por ciento de fallecidos en el hospital.

En terapia intensiva hemos sacado al 40 por ciento, creo que lo hemos hecho bien, pese a nuestras falencias.

Las bajas de nuestros pacientes han sido porque ya llegaban muy comprometidos con patologías asociadas, como la edad ,entre otras cosas.

- ¿Qué experiencia les deja?

- No sabíamos que la pandemia iba a llegar temprano y eso ha hecho que muchos de nuestros hospitales se encuentren desprovistos de equipamiento, insumos, medicamentos y, peor aún, desprovistos de recurso humano.

Ese ha sido un pilar fundamental para que nosotros trabajemos haciendo frente a la pandemia, muchos de nosotros hemos dado más tiempo de lo requerido al hospital, todo con el fin de proteger al paciente. Pero ya no podíamos hacer más nada, porque ya no había camas para aceptar más pacientes.

- ¿Considera que el hospital está preparado para un posible rebrote de casos?

- Creo que hemos aprendido en estos meses que hemos trabajado las necesidades de la población.

Sabemos cómo tratar al paciente, ya podemos hacer un triaje, un diagnóstico mucho más certero, ahora tenemos hisopados para el diagnóstico, ya es mucho más fácil. Pero, hay algunas deficiencias todavía, no tenemos equipamiento, los insumos y medicamentos también nos están faltando y esperemos que de eso se den cuentan las autoridades para que nos otorguen.

Yo voy a tener 60 camas para ofertar para el posible rebrote, porque no tengo recurso humano. Si me llega más recurso llegó a 120 que es mi capacidad. Para UTI, no tengo.

- ¿Qué medidas de bioseguridad aplicaron, pese a la falta de EPP?

- Tuvimos muchas cosas que hacer para protegernos, incluso acá las enfermeras han sido muy imaginativas, han cocido sus propias botitas de material reciclado, pero nos ha faltado más equipo. Cuando empezamos esto lo primero que teníamos en mente era cada uno cuidarnos y así cuidar a nuestro colega.

Teníamos un lema: Me cuido bien yo y te cuido a ti . Eso ha sido desde el personal de limpieza hasta el médico, aquí han sido todos importantes.

Lo ponderable de esto es la actitud del cochalo de apoyar, hemos tenido mucho apoyo en lo que son donaciones.

Pese a eso, las medidas de bioseguridad extremas se han roto, hemos enfermado muchos. Asumimos que hemos llegado a 70, pero los colegas han dado de su tiempo.

- ¿Cuál fue su experiencia tras dar positivo a la Covid-19 dos veces?

- Por más que seas médico no eres inmune, tienes las mismas sintomatologías que cualquiera. Cuando me contagié, me aislé y empezó la dificultad respiratoria y es así que tuve que venir al hospital a internarme por dos cosas: necesitaba asistencia médica y confiaba mucho en mi hospital y el otro, porque tenía que terminar la cartera de servicios para hacer la compra de medicamentos para terapia intensiva.

- ¿Qué fue lo más complicado?

- Desde que ha empezado la pandemia con mi familia nos hemos separado y creo que es la historia de muchos aquí, por el temor a contagiarlos. Eso es lo que nos está dejando este año el coronavirus, proteger a nuestra familia.

- ¿Qué pide a la población?

- El coronavirus ya está con nosotros, no hay que bajar la guardia, siempre manejar el barbijo y mantener una buena higiene.

30 PACIENTES SIGUEN EN EL HOSPITAL

Actualmente, el hospital Solomon Klein, en Sacaba, atiende a 30 pacientes con Covid-19, 3 en terapia intensiva y 27 en internación, 10 de ellos niños, informó el director.

La UTI continúa colapsada con los tres pacientes. En tanto, las camas de internación están ocupadas en un 30 por ciento, dijo. “Hemos ofertado 90 camas para la pandemia”, añadió.