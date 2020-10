La ejecución presupuestaria de los municipios es de 35%

A menos de tres meses de que concluya el año, la ejecución promedio de los 47 municipios de Cochabamba es de 35 por ciento, una de las más bajas de los últimos 10 años, informó el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce.

El representante indicó que los municipios han tenido muchos problemas para poder ejecutar sus presupuestos, por diferentes razones. Una de las principales dificultades para las alcaldía es que no han recibido los desembolsos presupuestarios del Gobierno.

Arce detalló que los desembolsos figuran en los estados financieros, pero sin embargo no han sido depositados en las cuentas de los municipios, por lo que no pueden ser ejecutados.

“Estos recursos están en el Plan Operativo Anual (POA) de cada municipio, al no recibir ese dinero no lo estamos gastando. El dinero no llega, ese dinero sólo figura en papeles”, dijo Arce.

El representante de los alcaldes de Cochabamba explicó que el problema en el retraso en los desembolsos a los municipios es desde 2019.

Los proyectos de los programas UPRE, Fondo Indígena, Mi Agua, Mi Riego y otros están paralizados, debido a que los recursos para su ejecución tampoco se han desembolsado, explicó el funcionario.

A ese problema se debe añadir la reducción de recursos para los municipios. “Hay menos recursos, 33 por ciento menos de coparticipación y eso no llegará ya a los municipios. De los recursos IDH está llegando a lo mucho 30 a 35 por ciento”, dijo Arce.

El alcalde de Pasorapa, Jaime Mendieta, indicó que su municipio ha ejecutado a la fecha el 42 por ciento de su POA, lo que es un porcentaje bajo, debido a que en 2019 a estas alturas del año ya había ejecutado más de 80 por ciento.

“Hasta septiembre no nos han transferido recursos de coparticipación en presupuesto. Tenemos varios ingresos que no nos han transferido, nos entregan menos recursos. En coparticipación tributaria hay mucha reducción. Con ese dinero sólo se puede pagar pequeñas cosas”, indicó.