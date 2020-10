Alcaldesa de Sipe Sipe dice que dará canasta en productos, no en efectivo

La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia (MAS), dijo que su municipio entregará la canasta escolar en víveres y no en efectivo como se acordó la pasada semana. Anunció que hoy se reunirá con padres de familia para llegar a un acuerdo final.

“En ningún municipio están pagando en efectivo, entonces no podemos hacerlo de esa manera. La gente todo quiere con presión. Hay algunos supuestos dirigentes que hacen confundir a la gente. Antes ya nos habíamos puesto de acuerdo con ellos (padres), pero otra vez la inconformidad”, declaró.

El lunes, martes y miércoles de la pasada semana los pobladores de Sipe Sipe bloquearon la ruta al occidente. Esta medida se levantó luego de lograr un acuerdo del pago de la canasta escolar de 400 bolivianos en efectivo con los recursos del desayuno escolar de 2020, que no se usaron por la cuarentena de la pandemia.

Nuevo bloqueo

Sin embargo, la medida de presión se reactivó la tarde del martes porque no se cumplió el compromiso del pago que debería haberse realizado a partir del 13 de octubre y perjudicó a cientos de motorizados que iban a occidente.

Los padres de familia declararon ayer cuarto intermedio. El representante de Control Social, Iván Arias, señaló que si no se logra un acuerdo con las autoridades volverán a bloquear el lunes a las 17:00.

“No se pueden hacer la burla luego de que ya habíamos acordado en el pago. Hay muchas familias que necesitan porque fueron golpeados por la pandemia”, agregó Arias.

La Alcaldesa aclaró que la dotación de la canasta escolar tendrá el valor de Bs 400.

“No tengo el total del efectivo para pagar en efectivo. He consultado al Ministerio de Economía, he viajado a La Paz y me han dicho que no puedo pagar en efectivo”, explicó la autoridad.

Heredia dijo que si los padres temen que haya sobreprecio pueden mandar a una comisión para que verifiquen los contratos o las compras con empresas que se vayan a realizar.

Agregó que la pasada semana fue presionada por los dirigentes para llegar a ese acuerdo. Recalcó que el pago será con víveres y no en efectivo de Bs 400.



El municipio de Sipe Sipe cuenta con 15.404 estudiantes inscritos en la gestión 2020 en más de 50 unidades educativas.

Otros municipios

Los problemas por la canasta escolar continúan marcando la coyuntura. Durante los últimos días se registraron diferentes bloqueos. Por ejemplo, ayer un grupo de padres de familia se instalaron en la avenida Ecológica para exigir el pago de este beneficio a la Alcaldía de Tiquipaya.

La situación en Cercado, es similar. El martes el Concejo Municipal tenía que sesionar para aprobar el proyecto de ley de modificación presupuestaria para la dotación de canastas, pero fue pospuesta por la suspensión temporal del alcalde José María Leyes.

Uso depende de cada municipio

El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, dijo que los recursos a invertir dependen de la autonomía y una evaluación según la necesidad de cada uno de los gobiernos municipales.

Agregó que anualmente cada municipio destina entre 200 y 400 bolivianos por estudiante.

De momento, el único municipio que efectivizó este pago fue Sacaba para más de 43 mil estudiantes, en septiembre.

Los bloqueos de Sipe Sipe perjudicaron nuevamente a decenas de vehículos que se quedaron varados en la ruta que conecta al occidente.