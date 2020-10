Falta de transparencia y carrera electoral detonan crisis municipal

La carencia de transparencia en el manejo de la justicia y la proximidad de las elecciones nacionales y subnacionales detonaron la crisis municipal e inestabilidad en dos municipios del eje metropolitano, según analistas.



La suspensión del alcalde José María Leyes en Cercado y el cambio constante de alcaldes en Quillacollo demuestran que la autoridades prorrogadas se están tomando atribuciones que ya no les corresponden, coincidieron ayer los analistas.



Sin embargo, en Cercado la crisis es más compleja porque existen dos criterios jurídicos sobre la suspensión de la autoridad edil por 30 días.



La primera respalda la determinación del Concejo de alejar temporalmente del cargo a Leyes y la segunda advierte que los legisladores estarían incurriendo en una “ilegalidad”.



Sobre este tema, el abogado y exalcalde Henry Rico indicó que, en su opinión, el “Concejo tiene la facultad para suspenderlo” porque la ley no se aplica a letra muerta, sino desde y conforme a la Constitución Política del Estado (CPE) y teniendo en cuenta las leyes conexas.



Mencionó que su afirmación tiene sustento en el artículo 11 de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, que establece que la “ausencia o impedimento temporal del Alcalde surtirán efectos legales cuando emerjan de instancia jurisdiccional o por instancia competente, cuando corresponda, hasta que cesen los efectos de la causa de impedimento”.



Afirmó que existe un impedimento que es la sanción de 30 días y agregó que además en los artículos 235, 12 y 238 se reconoce que el Legislativo tiene la facultad fiscalizadora y deliberativa.



Rico agregó que además la Ley Safco avala las atribuciones del Concejo de procesar, sancionar y suspender en la vía administrativa al Alcalde.



En tanto, el abogado constitucionalista César Cabrera sostuvo que la actuación del Concejo Municipal es ilegal porque vulnera el ordenamiento jerárquico descendente de las normas.



“La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales en su artículo 27 determina que el Concejo Municipal no puede suspender alcalde ni temporalmente ni definitivamente y dice además que cualquier definición en ese sentido no tendrá efecto legal alguno”, subrayó el abogado.



Cabrera aseveró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó el recurso de nulidad por la forma, no por el fondo, porque el alcalde Leyes puede plantear un amparo en defensa.



“El Alcalde ha planteado un recurso de reconsideración a esa decisión, ése es un recurso del ámbito municipal que debe ser previamente resuelto si es que el señor Tellería quiere asumir el cargo”, acotó.



En Quillacollo, la situación fue menos compleja, porque existía una resolución judicial que instruyó al Concejo que suspenda al alcalde electo Eduardo Mérida.



Otros analistas que coinciden en que la crisis se ahonda por la falta de transparencia de autoridades son José de la Fuente, Rocío Estremadoiro y Fernando Salazar.

César cabrera - Abogado constitucionalista



¿Qué motivó la crisis municipal en Cercado y Quillacollo?

Hay intereses mezquinos y de privilegio de tipo personal o de grupo. Por otro lado, sabemos que el domingo hay un proceso electoral importante, ojalá no se esté urdiendo un plan de desestabilización para que surjan actores violentos. No es coincidencia que estos conflictos se generen acá.

¿A qué deberían limitarse las autoridades prorrogadas?

Las autoridades están en una especie de descuento porque su tiempo ya se cumplió y su mandato fue ampliado, por lo deberían limitarse a administrar lo urgente y necesario. Es irracional lo que sucede, no debería hacerse semejante alboroto por un tiempo tan corto.

¿Por qué en Cercado es más complejo el conflicto?

La situación es más compleja porque la Alcaldía de Cercado es más grande y la suspensión que se pretende aplicar es con el reglamento de un Concejo Municipal. En Quillacollo, la figura fue diferente, porque fue un juez penal el que determina que el alcalde Eduardo Mérida sea apartado.

¿Cómo se puede superar esta etapa crítica?

Las autoridades deben reconducir sus actitudes, deberían pensar en lo que están haciendo y en lo gravemente que podrían afectar a la democracia. Ojalá tomen consciencia y dejen de seguir castigando a los ciudadanos de a pie, que son los más perjudicados con esta crisis.

José de la fuente - Consultor en políticas públicas

¿Qué motivó la crisis municipal en Cercado y Quillacollo?

El deterioro de la institucionalidad municipal. Hace años que las autoridades han perdido la capacidad de gestionar la ciudad. A ello podemos añadirle los intereses corporativos de transportistas y comerciantes, que tienen peso demográfico y social, pero no buscan el bien común.

¿A qué deberían limitarse las autoridades prorrogadas?

El periodo constitucional de alcaldes y concejales acabó en junio de este año, por lo tanto, por razones legales, éticas y políticas, sólo deberían limitarse a organizar la transición en todos los ámbitos cerrando los trámites, contratos e informes. No le corresponde tomar decisiones.

¿Por qué en Cercado es más complejo el conflicto?

En Cercado llevamos casi una década con esta crisis, pero en Quillacollo lo que sucede es casi una tragedia griega porque lleva dos décadas en crisis con alcaldes en cárceles por corrupción. Además, pareciera que hay más práctica porque lo hacen generalmente un fin de semana.

¿Cómo se puede superar esta etapa crítica?

Nosotros somos corresponsables de esta crisis por elegir a estas autoridades. Si no queremos que esta tragedia se repita y alargue, debemos ser cuidados en la siguiente elección para recuperar la institucionalidad del municipio.

Rocio estremadoiro - Activista ambiental



¿Qué motivó la crisis municipal en Cercado y Quillacollo?

Claramente son grupos de poder los que se están enfrentando para seguir medrando la gestión pública. Las autoridades no responden a las necesidades de la población, porque se ha reducido a espacios en constantes pugnas para implementar proyectos sin planificación.

¿A qué deberían limitarse las autoridades prorrogadas?

Lo que en este momento deberían hacer las autoridades es ir cerrando su gestión y rendir cuentas de lo que han hecho y en qué gastaron sus recursos. Deberían evaluar la situación de los proyectos para irse a su casa y dejar que el nuevo Alcalde solucione los problemas estructurales.

¿Por qué en Cercado es más complejo el conflicto?

En Cercado y en Quillacollo prima la falta de ética y consideración. A las autoridades sólo les interesa favorecer a sus partidos políticos. Claro que cada uno tiene sus matices por el tiempo, pero en ambos la situación es un desastre aunque intenten de dar algo de legalidad a sus acciones.

¿Cómo se puede superar esta etapa crítica?

Ojalá algún día elijamos a alguien que realmente se preocupe por los intereses de la ciudad y no por los que generan tanto lío ni hacen sus jugarretas políticas generando enfrentamientos que denota que existe algo más oscuro detrás.

Fernando Salazar - Sociólogo e investigador UMSS

¿Qué motivó la crisis municipal en Cercado y Quillacollo?

El Ejecutivo y sus concejos bajo diferentes argucias logran vulnerar lo que es una continuidad de alcaldes electos. Los actores políticos partidarios quieren todo el poder para distribuirse secretarías, direcciones, jefaturas, contratos en desmedro de la gestión pública.

¿A qué deberían limitarse las autoridades prorrogadas?

Deberían enfocarse en mantener la gestión estable y garantizar el funcionamiento del aparato administrativo y servicios para no interrumpir los trámites, ninguna autoridad tendría que disponer de los recursos para hipotecar el futuro de la población como se pretende.

¿Por qué en Cercado es más complejo el conflicto?

Las alcaldías se han convertidos en una especie de botines para asaltar. En Cercado es más crítico porque, con Leyes o Tellería, la Alcaldía continúa siendo ecocida, no se protegen las áreas verdes ni los árboles y menos las lagunas, aunque esto podría solucionar el problema del agua.

¿Cómo se puede superar esta etapa crítica?

Lo único que va a mejorar la situación es una nueva generación de líderes regionales que oferte una nueva propuesta, ya no es cuestión de elegir sólo a jóvenes o figuras reconocidas. La población debe entender que es necesaria la renovación de líderes.