Mujer denuncia a su pareja después de sufrir ocho años de violencia

Después de aguantar durante ocho años las agresiones físicas y psicológicas de su esposo, Margarita decidió romper el silencio y denunciar a su agresor ante las autoridades.

Jhonny W. M. (39) fue aprehendido y detenido preventivamente en el penal de San Sebastián varones, donde estará seis meses, conforme lo establece la Ley 1173 de abreviación procesal.

“Ocho años aguanté. Me golpeaba con lo que encontraba: fierros, cadenas, cuchillos. Me pegaba con el palo de escoba hasta que se rompa en mi cuerpo. La última vez que me agredió, pensé que me mataría porque me ahorcó hasta hacerme desmayar, me arrastró de los cabellos. Todo eso hizo porque se enteró que yo me quería escapar”, relató la mujer con la voz entrecortada.

El último proceso iniciado contra Jhonny W. M. se ejecutó con el acompañamiento de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de Cochabamba, cuyos funcionarios, además, brindan protección y apoyo a la víctima.

“Seis veces lo denuncié, pero desistía de la denuncia porque él me pedía otra oportunidad y prometía que iba a cambiar y ya no me golpearía más, pero nunca cambió”, señaló la víctima.

Los informes refieren que Margarita tuvo tres abortos forzados a raíz de los golpes propinados por su pareja. En ninguna de las tres ocasiones fue derivada a un centro médico.

“Tres veces me hizo abortar. Al segundo bebé que perdí, él lo sujetó y se lo dio a su perro, aprovechando que yo estaba en el baño sin poder moverme”, relató.

La responsable de Género, Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García, informó que existen dos exámenes forenses, del 22 de octubre de 2019 y del 31 de agosto del 2020, fecha en el que intentó asesinarla.

“No sólo sufrió agresiones físicas, sino también psicológicas. Este hombre es un peligro no sólo para la víctima, sino también para cualquier mujer que pueda llegar a tener alguna relación con él. Este hombre tiene un alto grado de perversión, ya que se atrevió a alimentar a su perro con uno de sus hijos”, dijo.

Sin políticas de prevención

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, lamentó que las autoridades municipales, departamentales y nacionales no brinden la atención necesaria a la prevención contra la violencia.

“Tenemos una ley, la 348, que habla sobre la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia, pero esto no existe. Hay sectores donde las mujeres no conocen los números a los que deben denunciar hechos de violencia o pedir ayuda”, señaló.

Nogales dijo que desde hace dos años la violencia con la que son asesinadas las mujeres se incrementó de manera considerable, por lo que insta a las autoridades a realizar campañas de prevención no sólo para las mujeres, sino también para los niños y niñas que se forman en un ambiente de violencia.

FISCALÍA REPORTA 95 FEMINICIDIOS

La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y Personas, Nuria Gonzales, informó que en Bolivia se investigan 95 casos de muerte de mujeres con violencia extrema. Los datos corresponden al 1 de enero al 15 de octubre de la presente gestión.

De acuerdo a los datos de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y Personas, el departamento con mayor incidencia delictiva en casos de feminicidio es La Paz con 37 hechos, seguido de Santa Cruz 15, Cochabamba 12, Oruro 12, Beni 6, Potosí 5, Chuquisaca 4, Pando 2 y Tarija 2.