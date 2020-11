Concejo garantiza 2/3 de votos para tratar sanciones contra Leyes

El Concejo Municipal de Cochabamba decidió postergar hasta este sábado la sesión para tratar dos suspensiones adicionales del alcalde José María Leyes con el fin de garantizar el quorum para tener los dos tercios de los votos en caso de necesitarse una votación.



El concejal Joel Flores, del MAS, manifestó que la sesión no se llevó a cabo el viernes como estaba previsto, debido a que con la solicitud de licencia del concejal Carlos Coca, de Demócrataa, el pleno no contaba con el quorum establecido en el reglamento.



El Legislativo sesiona sólo con nueve de 11 concejales, porque Iván Tellería está como alcalde suplente y Sergio Rodríguez renunció y se espera que su suplente se habilite.



“El reglamento es claro, se necesita garantizar la presencia de todos los concejales y, por tanto, los dos tercios para su votación. En ese marco con la licencia del concejal Carlos Coca no se lograba tener la cantidad establecida”, declaró.



Añadió: “Por otro lado, recién al finalizar la hora laboral ha concluido sus trámites administrativos de la concejala suplente de Sergio Rodríguez, Rosemary Nogales, y se va a sumar el sábado”.



Leyes tiene dos suspensiones adicionales a las que ahora cumple por el caso Mochilas y la adjudicación del desayuno escolar.



En tanto, el concejal Carlos Coca espera que también se trate la denuncia que presentó a la Comisión de Ética por la ampliación del contrato del campo ferial a Feicobol sin la aprobación del Concejo Municipal.



En el caso de las suspensiones adicionales, Leyes interpuso recursos en el Tribunal Constitucional.



También se prevé que el Concejo aborde el tema de la fecha de retorno de Leyes, debido a que la suplencia se cumplió con retraso.