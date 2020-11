El sur no recibe agua subvencionada por falta de pagos y “burocracia”

A cinco meses de la promulgación de la Ley 650, la Alcaldía aún no cumple con la subvención del 50% para entregar agua de cisternas en la zona sur, pese a que el Concejo aprobó una modificación presupuestaria para que se inviertan Bs 13 millones para llegar con el líquido vital a barrios alejados en la pandemia.

Vecinos y representantes de la Asociación de Carros Cisternas Manantial Cordillera señalaron ayer que la falta de desembolsos y la excesiva burocracia impiden el cumplimiento de la norma, mientras que desde la Alcaldía informaron que se trabaja para subsanar “errores”.

El dirigente de la Mancomunidad de K’ara K’ara, Félix Mamani, sostuvo que los pobladores están molestos y no descartan realizar medidas de presión si no se agiliza la contratación, debido a que pagan hasta Bs 8 por turril de agua.

El vicepresidente del sindicato de cisternas, Ronald Meneses, dijo que los contratos de subvención fracasaron, porque la Alcaldía no canceló en la fecha por el servicio. Afirmó que como sindicato no participaron, porque el reglamento no era claro y había una infinidad de requisitos.

“Antes estaban participando algunas cisternas de forma particular. Nosotros nos alejamos porque los usuarios ya no querían pagar nada, este último nos querían pagar 3,50 bolivianos por turril, pero si la Alcaldía no paga no podemos repartir ”, comentó.

Meneses subrayó que para evitar problemas el sector determinó cobrar directamente a los usuarios 7 bolivianos por turril del recurso entregado.

Sin embargo, en septiembre, funcionarios advirtieron que el sindicato obstaculizó el ingreso de otros carros aguateros al sector por temor a que se baje el precio de turril de agua.

Solicitan informe tras los reclamos

El concejal Joel Flores indicó que hace más de un mes solicitaron un informe al alcalde José María Leyes sobre el cumplimiento de la subvención del agua, luego de recibir quejas de vecinos de que no existían contratos.

“En junio el Concejo aprobó la ley de modificación presupuestaria para la subvención, pero el reglamento lo hizo el Ejecutivo. Lamentablemente las contrataciones no pueden hacerse de forma rápida por los requisitos”, detalló.

El legislador mencionó que la falta de claridad y organización en la gestión de Leyes generó confusión a los vecinos.