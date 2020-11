Vecinos de La Recoleta impiden ingreso de maquinaria para obras del corredor Quintanilla

Un grupo de vecinos de la zona de La Recoleta protesta e impide el paso de maquinaria pesada para la construcción del desnivel del corredor Quintanilla en la avenida Uyuni.

La protesta surgió, luego, del anuncio que hizo la Alcaldía de Cochabamba para iniciar la segunda fase del corredor Quintanilla.

"Este proyecto no está consensuado. No queremos que dañen a los árboles, porque eso nos va vida. Nosotros tenemos un convenio firmado en el cual se comprometieron a no dañar el medioambiente", dijo Patricia Fernández, vecina de La Recoleta.

Desde las 7:00 los vecinos tomaron las calles: Miguel de Aguirre esquina Uyuni, Melchor Urquidi y Hermogenes Sejas y la av. Uyuni esquina Melchor Urquidi, para impedir que se cierre el tráfico e ingrese la maquinaria pesada al sector.