Capacitan a los municipios en la elaboración de mapas de riesgo

El Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, Paul Enrique Franco Zamora, sostuvo una reunión preliminar con Miembros de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos... Ver más TCP se reúne con miembros de la comisión de la CIDH

El Gobierno reabrió el martes las oficinas del Ministerio de Culturas, con el objetivo de construir y revalorizar la paz y la integración cultural. Ver más Reabren Ministerio de Culturas con el objetivo de revalorizar la paz y la integración

"El que explica se complica, y si realmente te has equivocado, lo mejor es dar un paso al costado. No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres... Ver más Lima pide a Cáceres dar un paso al costado: “Los hombres públicos no pueden equivocarse”