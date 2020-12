Activistas y vecinos piden paralizar las obras del corredor Quintanilla

Activistas ambientales, vecinos de La Recoleta e integrantes de instituciones civiles y profesionales enviaron este jueves una carta al alcalde suplente Iván Tellería para pedir “el cese y suspensión de obras de manera inmediata" del corredor vehicular Quintanilla.

En medio de una vigilia frente a la maquinaria que la empresa Imesapi-POC y el municipio instalaron para dar inicio a la segunda fase de la obra, los ambientalistas dijeron que la obra afectará la arboleda de la avenida Uyuni y Melchor Urquidi.

#Ltahora #Cochabamba



Continúa la protesta de ciudadanos en la avenida Uyuni por las obras del desnivel en el puente Melchor Urquidi



Hernán Andia - Los Tiempos pic.twitter.com/oLlEeA1I4A — Los Tiempos (@LosTiemposBol) December 3, 2020

La carta fue leída hoy en la concentración para protestar en defensa de 43 árboles que están en riesgo.

"Hasta ahora no hay nada que garantice que este proyecto de inversión pública va a proteger y respetar los árboles y las áreas verdes en esta zona", indicó la representante del colectivo No a la Tala de Árboles, Rocío Estremadoiro.

Comentó que la propuesta de la Alcaldía de no tocar un solo árbol y reforestar el área con 300 especies no convence, porque las autoridades están acostumbradas a firmar compromisos que no cumplen.

#Ltahora #Cochabamba







Continúa la protesta de ciudadanos en la avenida Uyuni por las obras del desnivel en el puente Melchor Urquidi







Hernán Andia - Los Tiempos pic.twitter.com/QLO8YFLMlY — Los Tiempos (@LosTiemposBol) December 3, 2020

Las personas que participaron de la manifestación anunciaron que no permitirán que se retire un solo árbol.

La empresa Imesapi-POC que se adjudicó el proyecto no ha cumplido tampoco con la reposición de 215 plantines por el daño ocasionado en la primera fase del corredor en la plazuela Quintanilla.

La segunda fase consiste en hacer un desnivel en la av. Uyuni. La última propuesta es que hacer un macetero gigante en esa vía para cuidar las raíces de los árboles.