Alcaldía rompe aceras para reforestar la Quintanilla y mitigar daño del corredor

La Alcaldía de Cochabamba dio inicio a la reforestación de varias aceras en inmediaciones de la plazuela Quintanilla como parte de las acciones para mitigar el daño ambiental que provocó la construcción de la primera fase del corredor Quintanilla.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Elvis Gutiérrez, señaló que se sembrarán aproximádamente 300 plantines alrededor del corredor.

“Estamos exigiendo a la empresa, Imesapi-POC, la reposición de ese daño ambiental que ha ocasionado en la primera fase del corredor. Son alrededor de 300 árboles que se van a colocar y son de color como la pata de buey, pajarilla, tajibos”, dijo Gutiérrez.

La reposición de los plantines es una responsabilidad de la empresa que de adjudicó la obra en Bs 106 millones de bolivianos, sin embargo, esta jornada sólo se vio al personal del municipio, de Emavra y el Plane, realizando esta labor.

La reposición, además, debía realizarse hace más de un año pero no se llevó adelante presuntamente porque la OTB no designó un lugar para colocar los plantines, porque el espacio inicial, en el parque del Arquitecto, ya no se encontraba disponible.

Protección

El subalcalde de la comuna Adela Zamudio, Miguel Saucedo, señaló: “Estamos quitando cemento para colocar árboles y pedimos a los vecinos que los cuiden”.

Esta actividad comenzó en las aceras del colegio Don Bosco, los funcionarios esperan concluir hasta este fin de semana con el colocado de los 300 ejemplares.

Segunda fase

La reforestación coincide con la protesta de vecinos y activistas por el daño ambiental que podría ocasionar la segunda fase con la tala o traslado de unos 43 árboles adultos de la avenida Uyuni y Guillermo Urquidi para construir un desnivel.