En noviembre hubo déficit de lluvias; valles y cono sur tienen estrés hídrico

En noviembre llovió un 20 por ciento menos de lo habitual, esto causó estrés hídrico en los valles y el cono sur del departamento. Incluso algunas zonas del trópico de Cochabamba presentaron déficit, informó el director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sossa.

Según el Senamhi, en noviembre debía haber llovido 30 milímetros por metro cuadrado, pero sólo llovió 24 milímetros.

Pero la poca cantidad de precipitaciones se registra desde octubre, cuando el déficit fue del 5 por ciento.

Los municipios del cono sur reportaron un déficit de lluvias mayor al 20 por ciento, por lo que el estrés hídrico es mayor.

“En los valles hemos tenido estrés hídrico, pero aun más en el cono sur, ahí el déficit es mayor al 20 por ciento. La falta de lluvias se da con más frecuencia en esta época de transición de la nueva época de lluvias”, dijo Sossa.

El trópico de Cochabamba reporta un promedio de lluvias habituales, excepto algunas zonas como Villa Tunari e Ivirgarzama, que presentaron un déficit menor al 10 por ciento.

“Como tenemos demanda constante de agua, cuando hay un déficit se siente el estrés hídrico, el ecosistema tiene sed”, detalló.

Pronóstico

Sossa explicó que el pronostico de lluvias para los meses de diciembre, enero y febrero es el habitual, por lo que se espera buena cantidad de precipitaciones y no habría que preocuparse.

“Estará muy cerca de lo normal, son los tres meses donde normalmente se presenta el pico de precipitaciones. Esperamos que ese comportamientos se mantenga”, explicó.

Detalló que una buena prueba de aquello es que las primeras lluvias de diciembre han empezado a caer el fin de semana. El Senamhi sacó el fin de semana una alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas para las zonas tropicales del país.

Sensación de calor

El funcionario explicó que la sensación de calor se debió sólo a la falta de lluvias, porque no se batió ningún récord de temperaturas.“Más me preocupaban los vientos. La presencia de vientos era lo que me decía que había un desequilibrio térmico”, dijo.

La institución pronosticó para esta semana temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 30. También se pueden registrar chubascos aislados.

Sequía

El municipio de Pasorapa, ubicado en el cono sur de Cochabamba, vive una de las peores sequías en 18 años. La época de lluvias no ha comenzado y unas 200 reses ya han muerto. Otras 15 mil corren el riesgo de morir por desnutrición y deshidratación, porque no hay agua ni forraje.

En junio, el municipio se declaró en emergencia por sequía, pero esta semana comenzó la muerte masiva de los animales, por lo que Pasorapa se declarará hoy zona de desastre.

Dos reservas de agua de Semapa están en 15 y 30% de su capacidad

Las presas de Wara Wara y Escalerani, fuentes de Semapa para abastecer de agua potable a la ciudad, están al 15 y 30 por ciento de su capacidad respectivamente. El líquido almacenado abastecerá a la población hasta marzo de 2021.

Pese a la poca cantidad y demora de la época de lluvias, Semapa no realizará un racionamiento, debido a que se tiene disponible agua de la presas Misicuni, informó el jefe de operaciones Semapa, Fabio Gutiérrez.

Semapa distribuye a sus 119 mil usuarios, un promedio de 1.300 litros de agua por segundo. De esa cantidad, 550 litros por segundo son de Misicuni.

“Tenemos garantizado hasta marzo del siguiente año. Si no llueve, siempre tenemos la oportunidad de recurrir a Misicuni”, dijo.

El funcionario detalló que en esta temporada hay más consumo de agua: se incrementa hasta en 30 por ciento, por el aumento de temperatura y los hábitos de higiene por la pandemia.







Misicuni

En la época de lluvias de 2019 y 2020, la presa Misicuni acumuló 170 millones de metros cúbicos de agua, pero de esa cantidad sólo se utilizará el 9 por ciento para consumo, debido a la demora en la construcción de los ductos para llevar el líquido a Sacaba, Cercado y Quillacollo.

Misicuni entregará este año 16 millones de metros cúbicos a Semapa, lo que representa el 9 por ciento de lo acumulado en la presa.