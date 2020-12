Padres reactivan protestas por canastas escolares en Cochabamba

El entrenador español Xabier Azkargorta fue oficializado esta mañana como el nuevo entrenador de Mcepal Vinto Palmaflor... Ver más Azkargorta asumirá como nuevo entrenador de Vinto Palmaflor

Wilstermann se aleja del grupo de los líderes tras caer por 2-1 ante Blooming, en el partido disputado en el estadio... Ver más Un Wilstermann mermado cae en su visita a Blooming

A The Strongest no hay quien lo pare. El cuadro de Achumani sumó una nueva victoria en el torneo Apertura, ayer le ganó... Ver más The Strongest se consolida en la cima del Apertura