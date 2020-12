Concejo no analizará contratación de canasta

Tras casi tres meses de marchas y bloqueos por la distribución de canastas escolares con fondos del desayuno escolar, un informe legal de la Comisión Primera del Concejo Municipal de Cercado concluyó que no corresponde a esta instancia revisar ni aprobar el contrato porque está enmarcado en una ley de emergencia.

El informe en la parte conclusiva señala de forma textual que “no corresponde que el Concejo Municipal apruebe el referido contrato, toda vez que conforme a la Ley Municipal Nº276/2018 no requiere la aprobación por el Concejo Municipal, por ser un contrato de emergencia, que no tiene límite de monto y no corresponde a la aplicación del artículo 34, parágrafo I numeral 2, en razón de que no se trata de un proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública nacional”.

El concejal Joel Flores (MAS) evitó ayer referirse al tema y afirmó que los legisladores de la comisión son quienes pueden explicar los alcances.

Este medio intentó sin éxito comunicarse con la concejala Rocío Molina y Carlos Coca para conocer su versión.

Sin embargo, el informe generó malestar entre los padres de familia, quienes no comprenden por qué no se aplicó esta modalidad de contratación desde septiembre para agilizar la distribución.

El representante de los padres, Jimmy Gonzales, dijo que el sector está en emergencia porque tienen conocimiento que la ley de emergencia a la que se hace referencia en el documento ya no está vigente y agregó que este domingo sostendrán una reunión para definir qué acciones asumirán.