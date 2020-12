Padres de familia convocan para este sábado reunión con autoridades

Los padres de familia que exigen las canastas escolares convocaron para este sábado a las 8:00 de la mañana la reunión con las autoridades municipales de Cochabamba tras que no se instalara el diálogo previsto para este viernes, pero que se fue retrasando durante la tarde.

“El compromiso con los padres de familia, ayer (jueves) era que una vez que se remitida la ley al Concejo Municipal recién debíamos reunirnos con ellos para poder explicar y que venga el presidente del Concejo Municipal y así deberíamos reunirnos. Entiendo que no hemos cumplido entre una o dos horas, el tiempo que ellos manifiestan, pero ayer habíamos quedado que mientras no remitan la ley de modificación para que sea en efectivo, no podíamos convocar a una reunión”, indicó el alcalde suplente temporal de Cochabamba, Iván Tellería.

Por su parte, los padres de familia manifestaron que las autoridades no llegaron a la hora pactada y fijaron una nueva cita.

Mientras tanto, persiste el bloqueo al botadero K'ara K'ara y las calles se inundan con basura tras cinco días de la medida de presión.

La decisión de cancelar la canasta por Bs 200 en efectivo se tomó luego de cuatro meses de conflicto con los padres de familia. Los padres piden que los recursos que iban a ser destinados al desayuno