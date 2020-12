Padres advierten con cerrar puentes hoy por demora en entrega de la canasta

Padres de familia de Cercado I anunciaron este miércoles que si hasta mediodía la Alcaldía no firma contrato con el Banco Unión y transfiere los fondos para cancelar la canasta escolar en efectivo procederán a cerrar puentes y bloquear el centro de la ciudad.

"Nuevamente por incumplimiento por parte de las autoridades. Estamos cansados de que nos digan tal fecha y no haya nada. No hay contrato con la entidad financiera, no hay la trasferencia por parte de la Alcaldía para los pagos, prácticamente, no hay avance", declaró el representante del sector, Jimmy Gonzales.

Indicó que en el último acuerdo las autoridades del Ejecutivo municipal se comprometieron a agilizar los trámites hasta el 29 de diciembre y añadió que si hasta hoy no se concretan los dos procedimientos existe riesgo de se reviertan más de 40 millones de bolivianos del desayuno escolar.

El secretario General de la Alcaldía, Mario Olguín, explicó el martes que los recursos estaban garantizados para el depósito de la canasta escolar y dijo que los trámites para el desembolso estaban finalizados. Sólo faltaba firmar el convenio con la entidad financiera.