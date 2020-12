Piden recibir Año Nuevo sin fiestas por riesgo al virus

Los pedidos para recibir el Año Nuevo sin fiestas y sin alcohol por la pandemia se reafirmaron ayer con el anuncio de megaoperativos de control y normativas municipales que ratifican la prohibición de realizar festejos por el rebrote del coronavirus.



Sin embargo, el ambiente en los mercados y tiendas de cotillones parece ser un llamado a replicar los festejos de otros años, cuando no había pandemia, para recibir 2021. Incluso se ha dejado instalar puestos de venta por toda la ciudad que ofrecen bebidas, decorados, fuegos artificiales y otros artículos de la temporada.



El responsable de la Sala Situacional de Salud, Alvin Siles, ratificó ayer las prohibiciones de fiestas en todo el eje metropolitano, como se acordó en el Comité de Operaciones de Emergencia la anterior semana.



“La circulación es hasta las 23:00 y no deben circular. No tiene que haber fiestas en la ciudad y el eje metropolitano”, declaró.



El Concejo Municipal anuló la ley que permitía otros años el funcionamiento de locales hasta las 5:00.



En Quillacollo, además de ratificar la prohibición de las fiestas, “se restringirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas el 31 de diciembre y 1 de enero, dando cumplimiento al Decreto Municipal 008/20”.



En nueve meses de pandemia, Cochabamba superó los 14 mil casos.