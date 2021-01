Sedes sobre incumplimiento de medidas contra la Covid-19: “Después no nos quejemos”

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Arturo Quiñonez, lamentó “el mal comportamiento de la población” frente a la pandemia por el coronavirus (Covid-19).

“La gente no está haciendo lo que tiene que hacer. No está teniendo la responsabilidad de cuidar a su familia, a su hogar”, expresó durante una conferencia de prensa.

Dijo que un ejemplo es lo que sucedió el viernes pasado en La Angostura, donde no se cumplieron las normas y se observó aglomeración de personas.

“Lo mismo ayer, personas que bebían en las calles, sin barbijo, en bares y eso no es adecuado para el comportamiento”, manifestó Quiñonez.

En ese sentido pidió a las personas empezar a cuidarse. “Después no nos quejemos de que no hay hospitales, no hay centros de terapia intensiva, lo que está pasando en Santa Cruz, eso es consecuencia del mal comportamiento de la población”, dijo.

Este es el panorama en el departamento de Cochabamba, donde los casos de Covid-19 suman 15.697.

A la fecha han fallecido 1.338 personas y 12.898 se recuperaron, según los últimos datos.