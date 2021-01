Alcaldía de Quillacollo condena quema de barbijos por un grupo de personas y anuncia procesos penales

Autoridades de la Alcaldía de Quillacollo condenaron hoy la quema de barbijos que realizó un grupo de personas en la plaza Bolívar, en ese municipio.

En ese sentido, anunciaron que se iniciarán los procesos penales correspondientes en contra de esos ciudadanos por atentar contra la salud pública e infringir las normativas legales vigentes, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid19).

El hecho, calificado por los manifestantes como un acto de “rebeldía y valentía”, tuvo lugar ayer. “Muchos en el campo me dijeron que el Covid-19 no existe (…) es un chip que nos han puesto, si nosotros repetimos que el Covid-19 no existe, se esfuma”, dijo una mujer.

Los ciudadanos manifestaron que no existe el virus y no tienen miedo a enfermarse, a pesar de que la Covid-19 ya dejó 9.241 fallecidos y más de 160 mil contagios en el país.

Otro hombre expresó: “Quemamos los barbijos, que lindo tener esta actitud de la gente, de valentía. No a las cadenas que rompe el silencio de la gente”.

En la manifestación alentaron a la población a botar los barbijos debido a que los mismos, “en vez de ser seguros, nos están enfermando más”.

“Barbijos botar, aire respirar. Aire puro sí, los barbijos no”, expresaron, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su uso con el fin de reducir la propagación de los virus.

En Cochabamba la cifra de contagios alcanza a 16.067 y los decesos suman 1.349. Sólo en las últimas 24 horas, el Sedes reportó 202 nuevos casos de coronavirus.