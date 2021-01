Alcaldías piden ley para poder destinar más fondos para Covid-19

En respuesta al Gobierno central, que cuestionó a las gobernaciones y alcaldías por no haber aprovisionado los suficientes recursos económicos para enfrentar la pandemia de Covid-19 este año, varios alcaldes y autoridades municipales admitieron el hecho, pero argumentaron que la ausencia de una norma nacional y los recortes presupuestarios limitaron la inscripción de recursos económicos para contener la segunda ola de coronavirus.



El alcalde suplente de Cercado, Iván Tellería, confirmó ayer que el municipio sólo asignó el 0,5 por ciento del presupuesto de 2021 para combatir la pandemia, que equivale a unos 6 millones de bolivianos, y es poco con relación al año pasado, cuando se destinaron 100 millones de bolivianos para contener el virus, de los que se ejecutaron 85 millones.



Anotó que se pudo disponer de esos recursos después de tres reformulaciones del presupuesto y la transferencia de fondos de proyectos que por la pandemia no iban a ser ejecutados, pero para este 2021 no se podía hacer lo mismo sin un respaldo legal, se tuvo que reponer los recursos de los proyectos no ejecutados y cumplir con los compromisos con las OTB, que son las que definen en qué se van a invertir sus recursos.



Mencionó como ejemplo los recursos para el desayuno escolar que se deben asignar por ley, así no se tenga la certeza que los estudiantes van a volver a clases presenciales.



Tellería puntualizó que existe predisposición del Ejecutivo y Legislativo municipal para asignar más fondos para luchar contra la Covid-19, pero para ello requieren un respaldo normativo. “Necesitamos, ademas, que el Gobierno nacional ponga una contraparte sin ver el color político”, manifestó al señalar que transmitirán estos temas al presidente Luis Arce en la reunión de hoy a las 17:00.



Sobre el tema, el técnico de salud de la Alcaldía de Quillacollo, Óscar Gómez, mencionó que se inscribió una partida específica para Covid-19 para la contratación de salubristas, adquisición de material de bioseguridad e insumos.



El año pasado, Quillacollo invirtió al menos 27 millones de bolivianos en la lucha contra el virus; este año, el presupuesto no supera los 5 millones. En tanto, en los municipios de Vinto, Colcapirhua y Sipe Sipe, legisladores señalaron que se aguarda la solicitud de los alcaldes para modificar las asignaciones presupuestarias porque durante la elaboración del POA varios sectores presionaron para que no se muevan fondos del desayuno escolar y proyectos de distritos con el argumento de que se debe priorizar la reactivación económica.

Gobernación dispone de Bs 3 millones para Covid-19 y prevé usar saldos

La Gobernación de Cochabamba asignó 3 millones de bolivianos de su presupuesto para implementar un plan de contingencia que busca frenar el rebrote de la pandemia este año.



La gobernadora, Esther Soria, admitió que esos recursos son insuficientes, por lo que se recurrirá a inscribir cerca de 4 millones de bolivianos de saldos en caja bancos de la gestión 2020 para atender las demandas de contratación de personal.



Por otra parte, dijo que aguardan el desembolso de 25 millones de bolivianos por los servicios que prestó por la atención del Seguro Universal de Salud (SUS) a través del hospital Viedma, de los que se dispondrá una parte para evitar un nuevo colapso sanitario.



El 2020, la Gobernación invirtió alrededor de 50 millones de bolivianos para contener la pandemia. “Vamos a insistir al Gobierno nacional para que nos otorgue ítems, el jueves tenemos otra reunión en que se tratará el tema de la dotación de recursos humanos”, enfatizó.



Soria dijo que, en el encuentro del martes, el Ejecutivo nacional se comprometió a adquirir vacunas y distribuir a todos los departamentos del país, por lo que no deben preocuparse de este tema y concentrarse en la contratación de personal y compra de equipamiento, además de la dotación de medicamentos a las familias vulnerables.