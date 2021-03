Destruyen 4 mil litros de bebidas de origen dudoso

La Intendencia Municipal desechó ayer el contenido de más de 4 mil botellas de vino, cerveza, tragos y otras bebidas alcohólicas, que ingresaron al mercado cochabambino de contrabando, que no tenían registro sanitario o que estaban adulteradas.

El intendente Emilio Cortez informó que esta mercadería está valuada en al menos 20 mil dólares y que fue decomisada en licorerías, bares, fiestas clandestinas y el mercado La Pampa, en fiestas de fin de año y Carnaval.

“Todas estas bebidas no tienen registro sanitario. Las cervezas, por ejemplo, son de contrabando, no es recomendable consumir, porque no sabemos la calidad”, dijo.

Añadió: “Casi un 40 por ciento de estos productos son de La Cancha, de la calle Punata; las cervezas de contrabando son de las licorerías, por eso estamos destruyendo estas bebidas con un notario presente”.

¿Cómo identificar?

El Intendente recomendó verificar la etiqueta de las bebidas al comprar, ésta debe tener impresa el registro sanitario, el nombre de la importadora y el distribuidor para no adquirir productos adulterados.

Señaló que muchas veces los traficantes copian el código de registro sanitario de otros productos, por tanto, se debe corroborar por internet en la página del Senasag (https://paititi.senasag.gob.bo/egp/verificaRegistroSanitario.html).