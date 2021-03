Incidencia del cáncer de cuello uterino es del 60% en la maternidad

El 60 por ciento de las mujeres que acuden a Oncología del materno Germán Urquidi tienen cáncer de cuello uterino, informó la jefa de ese servicio, Camerina Muñoz.

Los datos de atención del hospital de referencia de Cochabamba se conocieron en el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

Muñoz indicó que, de ese porcentaje, la mayoría son casos avanzados, por lo que recomendó a las mujeres a que acudan a los centros de salud a realizarse el examen de Papanicolaou para evitar complicaciones a futuro.

El director del hospital materno, Antonio Pardo, indicó que este año asistieron más de 1.600 pacientes con lesiones que estaban relacionadas al cáncer. Sin embargo, existe una falta de datos y situaciones provenientes de áreas rurales.

Aseguró que este mal se puede curar si se lo atiende oportunamente. “En etapa inicial no duele, no da ningún síntoma, es por eso que las pacientes vienen con el cáncer avanzado y no se pueden hacer cirugías”, complementó.

Señaló que el hospital cuenta con un equipo profesional que atiende específicamente este mal y está disponible a la población para cualquier consulta informativa.

Asimismo, instó a las madres a que soliciten la vacuna contra el papiloma humano para sus hijas entre las edades de 12 a 14 años. Esta dosis puede proteger a la paciente de por vida de esta enfermedad, aseguró Pardo.

Cirugías y fallecidos

En menos de un año y medio, el hospital materno Germán Urquidi realizó más de 150 cirugías oncológicas. No obstante, Muñoz explicó que la mayoría fueron exitosas.

Afirmó que gran parte de las pacientes con estadios avanzados son candidatas a tratamientos paliativos. “Si nosotros podemos, en etapas avanzadas, dar manejo del dolor, consolar a sus familiares y que se puede dar algo de sobrevida y periodos libres de enfermedad, eso también lo consideramos como un éxito”, enfatizó.

Sin embargo, según los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en 2020 fallecieron 66 mujeres en Cochabamba por el cáncer de cuello uterino.

La responsable del Programa de Lucha Contra el Cáncer en el Sedes, Marcia Ferrel, dijo que para prevenir toda mujer, luego de su primer contacto sexual, debe realizarse el Papanicolaou.

Respecto a las vacunas contra el cáncer, Ferrel aseguró que por la pandemia de la Covid-19 bajó la cobertura de inmunización a esta población.

Día Mundial de Lucha

Ayer se conmemoró el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. El hospital materno realizó una feria informativa para prevenir el avance de la enfermedad.

La jefa de Oncología del hospital materno Germán Urquidi, Camerina Muñoz, explicó que la enfermedad no tiene síntomas específicos. “Lamentablemente, cuando las pacientes inician con el síntoma más frecuente como el sangrado, es el reflejo de una etapa avanzada”, indicó.

Instó a las mujeres a realizarse controles anuales para evitar complicaciones debido a que este mal es una de las principales causantes de mortalidad.