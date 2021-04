150 escuelas aún no abrirán sus aulas por rebrote y falta de bioseguridad

Unas 156 escuelas de Cercado 1, entre fiscales y de convenio, determinaron ayer no volver a clases en aulas “voluntariamente” como instruyó el responsable de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Iván Villa, porque continúa el rebrote de Covid-19 y por la falta de bioseguridad.

Uno de los representantes de los padres de Cercado 1, Jimmy Gonzales, señaló que el Ministerio de Educación debería coordinar con las juntas escolares y el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Los estudiantes no van a retornar porque no estamos de acuerdo. Fuera de eso, no estamos preparados con medidas de bioseguridad. Para retornar a clases tendríamos que coordinar entre el Sedes y los presidentes de juntas escolares”, expresó Gonzales.

En tanto, la dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, señaló que “la determinación cae en saco roto porque volver a clases presenciales o semipresenciales es difícil. No podemos arriesgar a los estudiantes y maestros”.

El fin de semana, el director de la DDE señaló que los estudiantes que no pueden pasar clases virtuales o a distancia deben retornar a clases semipresenciales. Sin embargo, dijo que “no es obligatorio para los estudiantes, pero sí para los maestros que teniendo un estudiante que no tiene internet tiene que asistir”.

Paola Vizcarra, una mamá del kínder Nilo Soruco, señaló que entre los padres acordaron que las clases en esa unidad educativa se mantendrán bajo la modalidad a distancia porque “los niños no tienen conciencia para cuidarse ante la pandemia de la Covid-19”.

En un recorrido por las unidades educativas de Cercado I, que comprende a las escuelas del centro y norte, se verificó que se hallaban cerradas.

Zona sur

Por otro lado, unas 210 escuelas entre fiscales y de convenio de Cercado II, en la zona sur, volvieron a clases semipresenciales hace un mes pero sin kioscos, sin recreos y con 20 alumnos por aula para reducir el riesgo de contagio de Covid-19.

De las 210 escuelas, más de 40 cuentan con cámaras de desinfección y 170 con fumigadoras adquiridas por los padres de familia. Asimismo, instalaron lavamanos portátiles y pediluvios en las aulas.