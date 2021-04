Investigan muerte de mujer en puerta del Viedma; descartan reacción a la vacuna

El responsable de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó este miércoles que se investiga la muerte de una mujer (72), en puertas del hospital Viedma ayer. Descartó que se haya debido a una reacción a la vacuna anti-Covid-19 que recibió hace dos semanas.

“Sabemos que hoy se va a hacer la autopsia, a parte que no podemos atribuir a ninguna complicación a la vacuna, porque no tenemos estudios todavía que confirmen esto, no tenemos ni siquiera un reporte mundial”, declaró.

Explicó que en caso de que hubiese tenido una reacción “hubiera sido de forma gradual, no súbita y a parte que no se garantiza que luego de la vacuna no se vaya infectar con Covid-19; hay un periodo de 21 días, donde se muestra la eficacia de la vacuna”.

Dijo que en este caso “el nexo es de dos semanas, como para atribuir a la vacuna”.

El caso se investiga luego de que los familiares denunciaron que la mujer no fue atendida en el Viedma y mencionaron que la misma había recibido la vacuna anti-Covid-19 hace dos semanas.

Reacciones

Castillo informó que la vacuna puede producir reacciones, pero no de forma súbita. Por eso, las personas que reciben el biológico llenan un formulario epidemiológico y deben estar pendientes de manifestaciones en las 24 y 48 horas. A la semana y hasta los 21 días, es cuando el organismo recién genera anticuerpos contra el coronavirus.

“Hay reacciones que son inmediatas, cuando hay una reacción alérgica fuerte es en el mismo momento del contacto; pero hay reacciones adversas que pueden ir presentándose con el tiempo”.

Viedma

El director del hospital, Cristián Gómez, dijo en declaraciones a la prensa que la mujer llegó sin signos vitales a la puerta del establecimiento y fue valorada dentro de un vehículo.

“El personal salió y evidenció que estaba sin signos vitales, cuando se evidencia que no hay signos vitales ya no ingresa al hospital, lo legal es que venga la Felcc o el IDIF hacer el levantamiento legal del cadáver y hacer la autopsia de ley”.

Por su parte, el responsable de comunicación del Viedma, Fernando Romano, puntualizó que en ningún momento se negó la atención y comentó que el personal de salud que trabaja en emergencia verificó que la mujer llegó sin signos vitales.

Informó que con la finalidad de que se esclarezca este caso el cadáver fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que una autopsia determine las causas del deceso.