Persiste búsqueda de vacunas en centros; stock del Sedes se agota

Ante la falta de vacunas Covid-19 en la seguridad social, las personas buscan ser inmunizadas en los centros de salud a pesar de que están restringidas, porque las dosis son para pacientes sin seguro.



En tanto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) anunció que el stock de vacunas se agota y dispone de poco más de 11 mil que ya fueron distribuidas (ver infografía).



Al centro de salud Chávez Rancho, por ejemplo, ayer acudieron al menos 10 asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS) en busca de la primera dosis de la vacuna Sinopharm, pero luego de hacer el cruce de datos fueron descartados y no se les proporcionó el biológico, informó la enfermera Sifra Mitma.



Asimismo, informó que este centro tiene sólo 79 dosis disponibles para las personas de la tercera edad o con enfermedad de base de la zona.



“En la mañana hacemos el prerregistro de las personas que van a recibir la vacuna, ellas dejan su fotocopia de carnet y por la tarde los médicos revisan si tiene seguro, si es así se las descarta, aunque hagan fila”, explicó.



Añadió: “En la lista del jueves encontramos 10 personas de la CNS que argumentaron que en su seguro les dijeron que pueden acudir a los centros, pero nosotros no tenemos esa instructiva para aplicarles la vacuna”.



La secretaria de Salud del municipio, Giovanna Colodro, indicó que en algunos centros de salud se llegó a inmunizar a personas con seguro, pero “es lamentablemente, porque se desplaza a aquellas que no tienen”.



Además, en promedio los centros de salud sólo tienen entre 50 y 100 vacunas. Se prevé que las mismas se terminen hoy.



La inmunización masiva contra el coronavirus debía comenzar esta semana con los mayores de 60 años y personas con enfermedad de base, pero empezó con dificultades en la coordinación.



Además de malestar en la gente que durmió en puertas de las aseguradoras para recibir la vacuna, pero no lo lograron, y polémicas sobre si hay o no las suficientes dosis para la población asignada.

Stock



El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, señaló que aún quedan “poco más de 11 mil primeras dosis por vacunar que ya están distribuidas” y más de 49 mil vacunas, segundas dosis, para aplicar a personas que ya fueron inoculadas.



El director del Sedes, Freddy Medrano, pidió “paciencia” a la población hasta la llegada de más vacunas.



Por ahora se trabajará para aplicar la segunda dosis.



“Suponíamos que íbamos a tener una nueva dotación de vacunas a fines de marzo para que iniciando abril continuemos con la actividad”, justificó Medrano.



La falta de vacunas obligó esta semana a suspender la inmunización masiva a la Caja Nacional de Salud, el Seguro Universitario y la Caja Petrolera de Salud.



El departamento recibió de enero a la fecha 148.544 vacunas para inocular a unas 74.270 personas.

El Sedes pide “paciencia”



El director del Sedes, Freddy Medrano, pide que la población que tenga “paciencia” para esperar la llegada de más vacunas contra el Covid-19 que gestiona el Gobierno central.

“El Ministerio de Salud junto a la Cancillería está gestionando vacunas (…), solicitar un poco de paciencia a nuestros adultos mayores, a nuestra población con patología de base, porque se va a continuar con este evento y tal vez vamos a tener que ampliar la cobertura ni bien lleguen la vacuna”, dijo Medrano.

Asimismo, señaló que Cochabamba recibió 148 mil dosis entre las vacunas Sputnik-V, Sinopharm y AstraZeneca.