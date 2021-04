Pese a dos olas, hospitales Covid-19 Sur y Norte aún no funcionan al 100%

Los hospitales Sur y Norte, de referencia para casos de Covid-19, aún no funcionan al 100 por ciento de su capacidad por falta de personal de salud, a pesar de las dos olas de coronavirus que ya registraron en el municipio.



Durante la primera y la segunda ola fallecieron 1.685 personas y existe un historial de 28.125 casos confirmados en 13 meses de la pandemia, de los cuales 24.664 se recuperaron tras recibir atención en estos y otros hospitales.



Si bien el Hospital del Sur cuenta con “95 camas habilitadas, sólo se usa el 40 por ciento”, porque no se tiene el personal necesario, dijo el director, Grover León.



“Tengo enfermeras y camas disponibles, pero no tengo médicos especialistas que atiendan a los pacientes internados. Ése es el mayor problema que tengo en el hospital; tengo la mano de obra calificada de las enfermeras, pero no especialistas”, reclamó León.



El hospital atiende actualmente a 14 pacientes con Covid-19, cuatro están en terapia intermedia y 10 en la sala para Covid-19. En tanto, hay 22 internados por otras patologías.



La secretaria de Salud de la Alcaldía, Giovanna Colodro, señaló que durante la crisis sanitaria se habilitaron al menos 179 camas de internación en los hospitales del Norte (120) y Sur (59), pero aún se requiere de personal médico para poder atender al 100 por ciento de la capacidad.



“Para poder utilizar todas (las camas) necesitamos incrementar recursos humanos. En el Norte se pueden ocupar 80 camas; en el Sur no se tiene recurso humano para atender en todas las camas”, dijo Colodro.



Por otro lado, la Secretaria de Salud lamentó que sólo existan 20 camas de internación para los pacientes críticos, siete unidades de terapia intensiva (UTI) y 13 unidades de terapia intermedia.



“Terapia intensiva en el Hospital del Norte está colapsada; en intermedia hay dos disponibles. Nos alarma la cantidad de pacientes críticos que necesitan atención en terapia intensiva o intermedia porque la capacidad de estas áreas es reducida en ambos hospitales”, señaló Colodro.

Alta médica



Pese a la falta de recursos humanos, los dos hospitales municipales dieron de alta a más de una docena de pacientes que estuvieron en estado crítico por Covid-19.



Daniel Jaldín, de 101 años, por ejemplo, venció la Covid-19 en el Hospital del Norte el pasado 27 de marzo tras haber estado internado 22 días. Su caso se destacó porque además tiene una enfermedad de base, que es Parkinson.



Otro paciente que recibió el alta médica en el Norte es Juaniquina, luego de permanecer 16 días en la UTI.



A su salida del hospital, Juaniquina señaló: “Para mí ha sido una experiencia muy dura, estuve internado casi 40 días. Le pido a la gente que se cuide; esto no es un chiste. Gracias a los médicos, a mi familia y a mis hijos que pude salir de esto”.

Medicamentos de UTI están en stock



Durante la primera ola de la pandemia, medicamentos como el midazolam, fentanilo y propofol, que son esenciales para tratar a los pacientes con Covid-19 en las unidades de terapia intensiva, escasearon y esto llevó a que los familiares gasten hasta Bs 2 mil al día para adquirir los remedios.

Sin embargo, ahora existe un sobrestock de estos fármacos, informó la secretaria de Salud de Cercado, Giovanna Colodro.

“Los medicamentos están estocados, nos llegaron 12 mil unidades de fentanilo. Lo que se ha agotado es el midazolan, pero ya estamos licitando. Algunos médicos están probando con el remdesivir y eso los pacientes tienen que comprarse”, dijo.