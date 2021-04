Destrozan bancas de El Prado de Quillacollo y piden mantenimiento

Vecinos del centro histórico de Quillacollo denunciaron que personas inescrupolosas destrozaron media docena de bancas en El Prado, una de las áreas verdes más concurridas.

El expresidente del Control Social del Distrito 6, Benito Quispe, solicitó a las autoridades municipales hacer el mantenimiento y la poda de los árboles de ese sector para evitar que se convierta en una zona roja.

“Estas bancas llevan así más de un año, no es posible que la Unidad de Parques y Jardines no haga nada. Con tanto cambio de alcaldes ya no sabemos dónde reclamar porque cada vez mueven a los funcionarios”, aseveró.

Quispe, además, reclamó que no se proceda a regar las plantas ni el pasto.

“Todo se está secando, nuestra plaza Bolívar también está abandonada y convertida en un basurero”, acotó.

El dirigente anunció que se pedirá al alcalde electo, Héctor Cartagena, que atienda estos reclamos.