Concejo instruye evitar la urbanización del cerro San Pedro, una zona protegida

Ante la venta y fraccionamiento de terrenos en Llawi Llawi, en el cerro San Pedro, el Concejo Municipal instruyó que la Alcaldía tome “las acciones legales, técnicas y ambientales” para salvaguardar toda la serranía y especialmente este sector.



El secretario de Desarrollo Sostenible, Elvis Gutiérrez, manifestó que, a partir de esta instrucción, “vamos a coordinar con las instancias del municipio para tomar las acciones que correspondan y un plan de trabajo con los activistas y vecinos de La Rinconada, porque se presume que están fraccionando y vendiendo lotes”.



La decisión del Concejo Municipal se da luego de que vecinos de la OTB La Rinconada denunciaron que la familia que es propietaria de un sector ofrece terrenos en Llawi Llawi para una urbanización en una zona que está protegida por ley.



En tanto, los propietarios dijeron que sólo venden “acciones” y no lotes como indica la denuncia.



El Secretario de Desarrollo Sostenible explicó que, en este caso, no se discute su derecho propietario, pero dijo que esta área no es urbanizable. “No sólo es esta zona; hay muchas que se están perdiendo al destrozar fauna y biodiversidad”, alertó.



La familia que reclama el derecho propietario tiene un proyecto aprobado, pero en el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente.

Cosac y la OTB La Rinconada



El representante del Cosac y presidente de la OTB La Rinconada, Jaime Ponce, valoró la instrucción del Concejo Municipal, pero manifestó que la serranía está siendo loteada en varios sectores con un impacto en la laguna Alalay.