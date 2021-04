CNS se queda sin vacunas y espera otro lote; hay molestia en afiliados

La Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba se queda hoy sin vacunas contra la Covid-19 y espera nueva dotación del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para continuar con la campaña, por lo que los afiliados expresaron nuevamente su molestia por la escasez.



Si bien la CNS recibió 1.300 dosis de Sputnik V mediante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss) del último lote de 34.420 que recibió el Sedes, ayer aplicó la mitad en cinco puntos de atención y hoy acabará el resto.



La administradora regional de la CNS, Jenny Magne, señaló que, tras recibir las dosis, se priorizó a 1.300 personas mayores de 80 años que figuran en las listas que se publicaron en la página de Facebook de la CNS y también en la puerta de los puntos de vacunación. Están divididos por grupos y horarios de turno.



Pese al anuncio de este cronograma, ayer se registraron aglomeraciones y filas de personas que no estaban en las listas y pedían vacunas.



“No estamos pidiendo que nos regalen; es nuestro derecho. Pagamos por el servicio de salud, así que nosotros también merecemos ser vacunados”, indicó asegurada que reclamó en la puerta del colegio Abaroa, uno de los puntos de vacunación de la CNS.



Magne pidió a la población asegurada que evite ir si no figura en las listas. Asimismo, pidió a los beneficiados prerregistrarse en la página web: www.cnscbba.gob.bo simplemente llenando sus datos personales. En caso de que la persona no cuente con acceso a internet, puede llamar a call center 4241461 y luego marcar los internos disponibles correlativo desde el 491 al 499.



Agregó que, en el transcurso de este viernes, el Sedes les proporcionará nuevas vacunas y, de acuerdo a eso, se hará un reajuste al cronograma de la CNS para seguir con la vacunación.

Cinco puntos de vacunación



Debido a que las vacunas Sputnik V deben conservarse a -18 grados centígrados para garantizar su poder inmunológico, la CNS habilitó cinco puntos de vacunación: colegio Abaroa, Hospital Obrero, CIMFA Sur, PAISE Recoleta y CIMFA Villa Galindo.

La CNS cuenta con 550 mil asegurados; de ellos, 350 mil son mayores de 18 años que requerirán la vacuna. Del total, hay 100 mil que son mayores de 60 años y con enfermedades de base.

El jefe de epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, aseguró que el 36% (poco más de 11 mil) de las 32.400 vacunas anticovid que se recibió del Ministerio de Salud se destinarán a la seguridad social.