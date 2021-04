A días de la gran limpieza del río Rocha, está otra vez con basura de todo tipo

Luego de cinco días de la gran campaña de limpieza realizada en el río Rocha, nuevamente el afluente está con basura. Autoridades ven falta de conciencia ambiental en la ciudadanía.



El pasado domingo esta campaña convocó a más de 1.300 voluntarios y a 20 instituciones. Incluso, participó el ecoturista francés Alexis Dessard, quien antes impulsó la limpieza del lago Uru Uru, Oruro.



En esa jornada, la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) recogió 27 toneladas de basura entre vegetales, electrodomésticos, colchones y desechos doméstica.



Sin embargo, desde el martes ya se registró basura, como botellas de plástico, bolsas nailon, pañales, entre otros, esparcida a orillas del lado oeste del río, cerca de la avenida Ingavi, a la altura de la OTB Villa Paraíso. A unos pasos al norte también hay otro “montoncito”.



Ante este panorama, el director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cercado, Elvis Gutiérrez, lamentó que aún haya vecinos sin conciencia ambiental. Aseguró que esta zona requiere refuerzos de guardias ambientales.



Dijo que de momento el municipio no cuenta con este servicio, porque la Alcaldía no contrató a más personal por la transición de gestión. Pidió a las autoridades entrantes realizar esta labor.



“Siempre hay c’uchibambinos que echan su basura donde sea. Eso en algunas zonas no se cambiará a menos que haya un mejor refuerzo, multas y sanciones. Hay que atacar al bolsillo de estas personas, así nomás, aprenden”, dijo.



El secretario departamental de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación, Edver Flores, afirmó que se requiere intensificar las campañas de concientización para luchar por la conciencia ambiental para evitar o reducir el índice de basuras en las calles, torrenteras y ríos.



Elvis Gutiérrez aseguró que los trabajadores del Plane procederán a la limpieza del río Rocha, luego de concluir los trabajos en la laguna Alalay.