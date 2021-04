Sedes planteará 6 medidas contra 3er ola por 10% de positivos en test

Ante el incremento de casos de Covid-19 que colocan a Cochabamba en el filo de un nuevo rebrote, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) planteará este viernes en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) seis medidas para contener la tercera ola de la pandemia.



El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, señaló que entre las restricciones a proponerse están: la reducción de horarios de circulación, la prohibición de realizar actividades sociales el domingo, limitación al funcionamiento de bares, cantinas y salones de eventos.



“Adicionalmente el aforo del transporte tendría que ser del 75 por ciento como se acordó entre enero y febrero. También está la prohibición de público en actividades de fútbol y que no se proceda a la apertura de parques, donde existe aglomeración de personas. Todas estas medidas buscan reducir el índice casos en nuestro departamento”, aseveró.



Mamani puntualizó que la determinación de convocar al COED surgió por el incremento de contagios, debido a que de 2 mil pruebas de PCR y antígeno nasal que se procesan a diario el 10 por ciento da positivo para Covid-19 (ver infografía).



“Hemos tenido un incremento de casos. La semana pasada tuvimos 902 casos confirmados con un promedio de 128 casos por día, esta semana se reportó por dos días consecutivos más de 200 casos confirmados en un solo día. Estas cifras son también producto de las diferentes actividades de tamizaje que se está realizando”, agregó.



Respecto a las recomendaciones por la circulación de variantes del virus, el jefe de Epidemiología mencionó que estas son el cumplimiento de medidas de bioseguridad.



“Lo único que se solicita a los gobiernos autónomos municipales es que se refuercen los controles para el cumplimiento del uso de barbijo, el distanciamiento físico y la desinfección constante con alcohol. Esas medidas están recomendadas tanto para la cepa británica como para la P1 de Brasil”, enfatizó.



Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Abel Suazo, pidió ayer a la población tomar más conciencia sobre el cumplimiento de las medidas para cuidar la vida de sus seres queridos.



“Las determinaciones que se tomen vamos a pedir que no sólo sea acatadas por las autoridades salientes, sino por las entrantes para que la primera semana ya trabajen en su cumplimiento”, remarcó.



Suazo añadió que este fin de semana se reanudarán los operativos entre el Sedes y la Policía para frenar la proliferación de fiestas clandestinas y eventos que no cumplan los protocolos.



En tanto, el secretario ejecutivo de la Federación del Autotransporte, José Orellana, adelantó que se solicitará que la Policía y el Ejército coadyuven en el control de las restricciones.



La decisión de convocar al COED salió en un “Encuentro Departamental de Salud” ayer.

Se requieren mil ítems en salud



El departamento necesita al menos mil ítems de profesionales de salud para enfrentar la tercera ola de la pandemia, según el jefe de Epidemiología del Sedes.

Detalló que el requerimiento ya fue planteado al Ministerio de Salud desde la segunda ola.

“Se está pidiendo que por lo menos nos puedan ampliar los contratos del personal que fue contratado por la AISEM para hospitales y rastrillaje, son como 300, algunos ya concluyen en abril y otros en mayo. Queremos que los contratos se extiendan tres meses más porque está estimado que la parte alta de este brote puede darse en junio”, concluyó.