Transición sin avances en Vinto y Colcapirhua pese a las solicitudes

A poco más de una semana de que asuman las nuevas autoridades, la transición en Vinto y Colcapirhua no avanza.



El alcalde electo de Vinto, Alfredo Lucana, informó ayer que hasta la fecha no recibió ningún informe de la alcaldesa sobre la situación en que se encuentra la Alcaldía, pese a que ya se promulgó una ley municipal que garantiza una “transición transparente”.



“El 15 de abril nos convocó la primera autoridad saliente para entregarnos la norma y su reglamento promulgados, pero no nos han vuelto a llamar para informarnos sobre temas económicos. No sabemos ni en cuánto está la ejecución de los proyectos. Las contrataciones tenían que hacerse hasta el 16 de abril, salvo excepciones. Falta voluntad”, puntualizó.



Lucana afirmó que solicitó en reiteradas oportunidades los informes, pero no tuvo éxito.



El nuevo alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, sostuvo que la situación es similar, aunque ya existen algunos acercamientos.