Apoyaron a hogar con Covid porque Sedeges les da poco

El Sindicato Agrario Itocta recolectó 3.500 bolivianos para ayudar al hogar María Auxiliadora tras el brote de Covid-19 que se presentó en 17 niñas y ocho trabajadores, además de dos familias del sector, afirmó el dirigente Rafael Guzmán.



Añadió que se decidió apoyar al hogar, porque la ayuda que recibe del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación es insuficiente.



En tanto, la directora del Sedeges, Bárbara Alave, indicó ayer que, tras enterarse de los casos positivos, se pidió al centro de salud de la zona que atienda de inmediato a los enfermos. De momento, las niñas están estables.



Dijo que la misma vigilancia se realiza en los 60 hogares que existen en todo el departamento.



Sin embargo, consideró que la solicitud de ayuda de otras personas de la OTB genera susceptibilidad. “Me parece deshonesto pedir. Si la gente quiere ayudar, que entregue directo al Sedeges y no a terceras personas. Agradezco a las personas que se solidarizan, pero hagámoslo de manera correcta”, sostuvo.



El dirigente explicó que el apoyo de Sedeges no es suficiente porque el hogar aún tiene muchas necesidades, como colchones, frazadas, vituallas y víveres, entre otras.



Aseguró que el monto recolectado, que fue entregado ayer, de alguna forma amortiguará las necesidades que tiene esta institución.



“El hogar está en nuestra jurisdicción y no podemos hacer oídos sordos a lo que ocurre en este lugar. Además, nos parece una actitud muy reprochable el hecho de que quieran negar cualquier tipo de ayuda”, agregó.